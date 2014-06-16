بلدية حامة بوزيان في قسنطينة

وزارة التضامن تتباحث مشكلة نزلاء مركز الطفولة المسعفة

عرفت قضية نزلاء مركز الطفولة المسعفة بحامة بوزيان بولاية قسنطينة تطورا سريعا، بعد صدور قرار ترحيلهم خارج الولاية رغم رفضهم للأمر.

بعد المساندة التي لقيها المعنيون من قبل مختلف أطياف المجتمع، انضم البرلماني بن خلاف إلى القائمة، في وقت أكدت فيه مصادر أن الملف سيتم النظر فيه من قبل وزارة التضامن والأسرة الأسبوع القادم، وبالعودة إلى قضية مركز الطفولة المسعفة ببلدية حامة بوزيان بولاية قسنطينة، فإن قرارا صدر قبل مدة يتعلق بترحيل المعنيين المقدر عددهم بـ 18 نزيلا إلى خارج عاصمة الشرق، وهو الأمر الذي رفضه النزلاء ممن سبق أن نددوا بطريقة التعامل معهم دون النظر إلى مصلحتهم ونفسيتهم، باعتبار تعوّدهم على العيش وكذا الدراسة بولاية قسنطينة، أين أقدم ممثلون عنهم ومتضامنون من مختلف الجمعيات الناشطة وكذا بعض المتعاطفين بتنظيم وقفة احتجاجية، قبل عيد الفطر أمام قصر الثقافة وكذا ديوان والي قسنطينة، هذا الأخير الذي رمى الكرة بملعب الوزارة الوصية، مؤكدا استحالة إمكانية تدخل مصالحه للفصل في القضية التي أصدر فيها القضاء حكما سابقا، ورغم عدم تنظيم حركة احتجاجية أخرى خلال العيد أو ما بعده، إلا أن جهات عديدة أبدت استعداداها للتجند والدفاع عن مصالح نزلاء مركز الطفولة المسعفة، حيث كان من المفترض أن تنظم وقفة احتجاجية اليوم، من قبل بعض المهتمين من إعلاميين وناشطين جمعويين، إلا أنه تقرر تأجيلها بالنظر إلى تسارع الأحداث وتدخل بعض الأطراف، على غرار البرلماني لخضر بن خلاف الذي تبنى قضية النزلاء وصراعهم مع الوزارة الوصية، التي علمت جريدة المحور اليومي أنها ستعيد النظر وتفتح ملف التحويل مرة أخرى خلال الأسبوع القادم، في انتظار القرار الذي قد يكون استجابة لرغبة النزلاء بعدم التحويل، خاصة أن منهم من سبق أن نُقل من دار الطفولة بالزيادية بعد غلقها.