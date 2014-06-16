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الحجاج الجزائريون يشرعون في شراء تذاكر الحج

  29 جوان 2017 - 19:20   قرئ 466 مرة   0 تعليق   الوطني
الحجاج الجزائريون يشرعون في شراء تذاكر الحج

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المواطنين والمواطنات الحائزين على دفاتر الحج للموسم الجديد إلى التقرب من شبابيك البنك الوطني الجزائري لدفع ثمن تذكرة السفر إلى البقاع  المقدسة ومن ثم التوجه مباشرة إلى مكاتب مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية لاقتناء التذاكر باستظهار وصل دفع ثمنها، حسب ما أورده اليوم الخميس بيان  للوزارة.

كما تعلم الوزارة المعنيين بهذه العلمية ان مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية قد  شرعت في بيع تذاكر السفر اول امس الموافق لـ 27 جوان الجاري.وأضاف البيان، أن مكاتب كل من البنك الوطني الجزائري ومؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية مفتوحة خلال أيام الأسبوع من السبت الى الخميس ما عادا يوم الجمعة.كما دعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية الحجاج لموسم الحج 2017 إلى شراء تذاكر الطائرة، حسبما أفاد به بيان للشركة اليوم الخميس.

وأوضح البيان أن عملية بيع التذاكر لموسم الحج 2017 انطلقت يوم الثلاثاء 27  جوان.وبهذا دعت الشركة الوطنية الحجاج إلى تقدم إلى نقاط البيع المخصصة لهذه  العملية.وللتذكير، أشار وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى مؤخرا إلى أن الرحلة  الأولى نحو البقاع المقدسة ستبرمج يوم 4 أوت في حين ستنظم الرحلة الأخيرة  يوم 26 من نفس الشهر. وكانت الوزارة قد حددت في أفريل الفارط تكاليف الحج لسنة 2017 بـ 376.000 دج  دون احتساب سعر التذكرة.

وأشارت الوزارة إلى أن سعر التذكرة إلى البقاع المقدسة المقدر بـ 120.000 دج  لن يتغير بالنسبة لسنة 2017.

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