غلق قناة الخبر "كاي بي سي" وتعيين علي جري مصفيا لشركة "وورد فيزيون" المالكة

قررت الجمعية العامة للمساهمين في مجمع الخبر تصفية شركة وورد فيزيون المالكة لقناة "كا بي سي" وتعيين علي جري مصفيا للشركة.

وعقدت الجمعية العامة الخميس 29 يونيو، بالجزائر العاصمة، لتقرر بالإجماع غلق القناة بسبب المتاعب المالية للشركة وتسجيل خسائر للعام الثالث على التوالي.

وقال ممصادر من القناة إن عمال القناة البالغ عددهم 60 عاملا من صحفيين وتقنيين تنتابهم مخاوف من عدم الحصول على مستحقاتهم ومتأخرات الاجور التي لم يتلقوها منذ عدة أشهر.

وقررت الجمعية العامة بدون إجماع إنشاء قناة جديدة مستقبلا على أن يتم إلحاقها بجريدة الخبر، إلا أن بعض الأصوات عارضت الفكرة من منطلق الوضعية المالية الصعبة التي تعيشها جريدة الخبر في الفترة الأخيرة من جراء تراجع مواردها بسبب الوضعية العامة التي تعرفها الصحافة الورقية في الجزائر خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية.

وأفشلت الحكومة صفقة استحواذ مجمع سيفتال على شركة الخبر في 2016 ما أدخل الخبر في دوامة أنتهت بغلق القناة، لتكون أول تجربة تنتهي إلى الفشل بعد روع الجرائد الجزائرية في خوض تجربة السمعي البصري منذ 2011.