حجز أزيد من 4870 قارورة خمر في الشلف

قامت مصالح الامن دائرة المرسى بولاية الشلف، أمس الاربعاء من حجز قرابة 4872 وحدة مشروبات كحولية، من مختلف العلامات والأحجام، وتوقيف شخصين حسبما أفاد به اليوم الخميس، بيان مصالح أمن الولاية.

وأستنادا للبيان، فإن العملية تمت على إثر نقطة مراقبة بدائرة المرسى، حيث تم توقيف سيارة نفعية وبعد إخضاعها للتفتيش تم العثور على الكمية المحجوزة، التي تحمل علامات مختلفة ومتنوعة من المشروبات الكحولية، ذات صنع أجنبي، تقدر قيمتها بأزيد من 700.000 ألف دينار وتوقيف السائق وصاحب البضاعة .

وأضاف البيان، أنه وبعد تحويل المحجوزات إلى المصلحة المختصة، بالتحقيق تبين أنها محل تهريب، وكانت موجهة للترويج، والبيع بطريقة غير قانونية.