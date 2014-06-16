نائب رئيس وزراء كيبك في زيارة إلى الجزائر من 2 الى 4 جويلية

تقوم نائب رئيس وزراء منطقة كيبك ووزيرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتخفيف التنظيمي والتنمية الاقتصادية الاقليمية لمنطقة كيبك، ليز ثيريو بزيارة الى الجزائر من 2 الى 4 جويلية القادم، حسبما أفاد به أمس بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وستكون ليز ثيريو مرفوقة بوفد من نساء الاعمال حيث سيحل الوفد الكندي بالجزائر العاصمة يوم 2 جويلية 2017 عن طريق الرحلة التدشينية للخطوط الجوية الكندية مونريال-الجزائر العاصمة.

وبهذه المناسبة سيتم تنظيم حفل بمطار هواري بومدين الدولي. واكد ذات المصدر أن "زيارة نائب رئيس وزراء منطقة كيبك تندرج في اطار العلاقات التقليدية بين الجزائر ومقاطعة كيبك التي تتميز بكثافتها الانسانية والمبادلات الاقتصادية والثقافية الهامة".

وخلال هذه الزيارة ستقوم السيدة ليز ثيريو بمحادثات مع العديد من المسؤولين السامين بالدولة.

وسيكون تعزيز التعاون بين الجزائر و كيبك في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية من خلال تبادل الخبرات لا سيما ترقية المقاولاتية النسوية، في صدارة محادثات ثيريو مع المسؤولين الجزائريين.

وقبل مغادرة الجزائر العاصمة وعشية احياء عيد الاستقلال، ستضع ثيريو إكليلا من الزهور بمقام الشهيد.