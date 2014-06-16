محادثات هاتفية بين مساهل والمبعوث الاممي الجديد الى ليبيا

اجرى وزير الشؤن الخارجية عبد القادر مساهل محادثة هاتفية مع غسان سلامة، الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.

وشكر المسؤول في الامم المتحدة وزير الخارجية لرسالة التهنئة التي بعث بها إليه بمناسبة تعيينه في المنصب الجديد.

وقدر الممثل الاممي الخاص للجهود المستمرة من الجزائر في تسهيل ودعم الأمم المتحدة في جهودها لقيادة المفاوضات في المتعلقة بتنفيذ الاتفاق السياسي 17 ديسمبر 2015.

من جانبه أكد الوزير مساهل التزام الجزائر على مواصلة الدعم، بطريقة عادلة وبناءة، مع سلامة.