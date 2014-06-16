انعقاد مجلس وزاري مشترك للتحضير للدوة الخاصة لباكالوريا جويلية 2017

أعلن الوزير الأول عبد المجيد تبون عن انعقاد، اليوم الجمعة، مجلس وزاري مشترك مخصص لتحضير للدورة الخاصة بالباكالوريا المقرر تنظيمها بدءا من 13 جويلية

وأوضح تبون أن مهمة اجتماع المجلس الوزاري المشترك هي نفس مهمة الاجتماع السابق الذي انعقد قبل البكالوريا الأخيرة وتتمثل هذه المهمة أساسا في" اخذ الاحتياطات اللازمة لإنجاح هذه الدورة الخاصة مثل حماية التلاميذ والمؤسسات التربوية وهذا تجنبا لعمليات الغش والتشويش وبالتالي إضفاء المصداقية على هذه الدورة من امتحانات البكالوريا"

و كان الوزير الأول قد كشف سابقا في المجلس الشعبي الوطني أن رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة، أعطى أمرا لتنظيم هذه الدورة، موضحا أنه قد منحت لوزيرة التربية نورية بن غبريت كافة الصلاحيات للتنظيم المادي لهذه الدورة الخاصة من 13 الى 17 جويلية القادم و التي ستجرى بنفس الصرامة