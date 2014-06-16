توقيف 3 أشخاص وحجز كمية من الكيف بقسنطينة وبسكرة

أوقفت قوات الشرطة في قسنطينة وبسكرة ثلاثة أشخاص يشتبه ترويجهم للمخدرات وحجزت كمية من الكيف المعالج قدرت بأزيد من 490 غرام ومبلغ مالي يقدر بـ 10340 دج من عائدات الترويج لهذه السموم،، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح المصدر أن العملية الأولى قامت خلالها قوات الشرطة بولاية قسنطينة من حجز 466 غرام من الكيف المعالج بعد استغلال لمعلومات عن كيفية ترويجها في أوساط الشباب بمختلف الأحياء الشعبية بقسنطينة، مشيرا إلى أن قوات الأمن قامت بدوريات مكثفة أثمرت بتوقيف المشتبه فيه في حالة تلبس وبحوزته الكمية المذكورة. أما العملية الثانية فتعود لقيام قوات شرطة بسكرة بدوريات روتينية على مستوى أحياء المدينة و بمجرد مشاهدة أحد الموقوفين لقوات الشرطة، قام برمي قطعة من المخدرات وبتوقيفه عثر عنده على قطعة أخرى بوزن 25 غرام ومبلغ مالي قدره 2140 دج، فيما عثر عند الموقوف الثاني على مبلغ مالي قدره 8200 دج. وبعد تحويلهما إلى المصلحة للتحقيق معهما، اقر أحدهما أن المخدرات ملك للموقوف الثاني.

كما تمكنت من جهة أخرى، قوات الأمن الوطني في عمليتين نوعيتين بكل من خنشلة وسعيدة من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية بدون فواتير تقدر ب98434 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام, في حين تكمنت فرقة حماية البيئة بأمن ولاية تيارت من حجز 150 كلغ من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك.