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تراجع قضايا سرقة المركبات منذ بداية 2017 بالعاصمة

  30 جوان 2017 - 15:40   قرئ 279 مرة   0 تعليق   الوطني
تراجع قضايا سرقة المركبات منذ بداية 2017 بالعاصمة

سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر تراجعا كبيرا  بنسبة 38 بالمئة في قضايا سرقة المركبات وكذا تراجعا كبيرا في معدلات الجريمة  بمختلف أنواعها بالجزائر العاصمة خلال السداسي الأول من سنة 2017 , حسب بيان  لذات المصالح صدر يوم الخميس .
أما وأوضح البيان أن الجريمة المرتبطة بسرقة المركبات تراجعت بنسبة قاربت 38  بالمئة خلال السداسي الأول من السنة الجارية حيث بلغ عدد الجرائم المعالجة 117  قضية سرقة مركبات مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة التي عرفت تسجيل 186  قضية .خلال شهر رمضان 2017 تم تسجيل تراجع بنسبة 60 بالمئة في مجال سرقة  المركبات التي بلغت 19 قضية مقارنة مع نفس الفترة من رمضان 2016 أين بلغت 46  قضية -- يبرز المصدر--
و ذكر البيان أن أخر قضية عالجتها مصالح أمن ولاية الجزائر تتعلق بقضية الشبكة  الدولية المختصة في تهريب المركبات بمختلف أنواعها التي فككتها مصالح أمن  المقاطعة الإدارية لحسين داي حيث إسترجعت 115 مركبة وأوقف 21 مشتبها فيه .
و تم خلال السداسي الأول من سنة 2017 معالجة 20924 قضية مقارنة مع السداسي  الأول من سنة 2016 أين سجل 22020 قضية بينما في رمضان 2017 سجل 2777 قضية  وتوقيف 2034 مشتبه فيه فيما عرف رمضان 2016 تسجيل 3179 قضية وتوقيف 1960 مشتبه  فيه حيث تراجعت عدد القضايا ب 402 قضية .
كما سجل البيان تراجع القضايا الخاصة بالقنب الهندي والأقراص المهلوسة  والكوكايين حيث تمت معالجة خلال السداسي الأول من السنة الجارية 6181 قضية  وتوقيف 6946 شخص بينما خلال السداسي الأول من سنة 2016 عالجت ذات المصالح 6395  قضية وتوقيف 7461 مشتبه فيه أي بفارق تراجع بلغ 214 قضية و 515 مشتبه فيه.
كما تم حجز خلال السداسي الأول من سنة 2017 ما يقدر ب774ر98 كلغ من القنب  الهندي و 40598 قرص مهلوس فيما تم سنة 2016 حجز 65ر623 كلغ من القنب الهندي و  6948 غرام من الكوكايين و 64211 قرص مهلوس و كذا 02ر139غرام من الهيرويين --  يضيف البيان--.
وبالمقابل سجل المصدر إرتفاعا نسبيا فيما يخص قضايا الأسلحة البيضاء المحظورة  حيث سجلت 1684 قضية وتوقيف 1729 شخص مشبوه خلال السداسي الأول من السنة  الجارية مقابل 1347 قضية وتوقيف 1427 مشتبه خلال نفس الفترة من 2016 , فيما  سجل 284 قضية وتوقيف 256 شخص خلال رمضان سنة 2017 مقابل 202 قضية و توقيف 205  شخص في نفس الفترة من السنة المنصرمة .
وأبرز البيان فيما يتعلق بالحظائر العشوائية ارتفاع عددها حيث تم تسجيل 864  حظيرة غير شرعية خلال السداسي الأول من 2017 فيما سجل 662 قضية خلال السداسي  الأول من 2016 بينما في شهر رمضان لسنة 2017 تم تسجيل 94 حظيرة مقارنة برمضان  2016 أين سجل 81 حظيرة.
وفي مجال المساس بالأشخاص والممتلكات شهد حسب البيان تراجعا حيث تم تسجيل  4357 قضية في السداسي الأول من 2017 و 5261 قضية في السداسي من سنة 2016 أي  بفارق 874 قضية وقيما يهص قضايا المساس بالممتلكات تم تسجيل خلال السداسي  الأول من السنة الجارية 5544 قضية مقابل 6612 قضية خلال السداسي الأول من 2016  .
وقد تم في مجال خلايا الإصغاء والنشاط الوقائي تم خلال السداسي الأول من 2016  إستقبال 34 حالة شاب مدمن على المخدرات لغرض تحويلهم للمراكز المختصة للإقلاع  على الإدمان إلى جانب تنظيم 106 حملة تحسيسية موجهة لمختلف الفئات ,عالجت  مختلف الظواهر الإجتماعية بما فيها الإدمان والسلامة المرورية .

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