ضباط وضباط صف من القوات البرية والبحرية والجوية والدرك

تخرّج 28 دفعة من مختلف المدارس لتعزيز قدرات الجيش في مواجهة الإرهاب

تعززت مختلف الوحدات العسكرية من القوات البرية والبحرية والجوية والدرك الوطني بالمئات من الإطارات الجديدة، من خلال تخرج العديد من الدفعات من مختلف المدارس العسكرية، على غرار المدرسة العليا بالقليعة والمدرسة العليا للمشاة الشهيد جلول عبيدات بشرشال ومدرسة ضباط الصف للدرك الوطني الشهيد «خبابة عبد الوهاب» بسطيف والمدرسة العليا للطيران الشهيد «الطيب جبار» في طفرواي بوهران.

تخرجت أول أمس 28 دفعة من مختلف التخصصات للعديد من مدارس الجيش الوطني الشعبي، حيث عرفت المدرسة العليا بالقليعة المجاهد المرحوم عبد الحفيظ بوصوف، تخرج 15 دفعة من الضباط منهم دفعات تخرجوا لأول مرة في تاريخ هذا الصرح، بعد فترة تكوين نوعي في شتى التخصصات، حيث كشف قائد المدرسة العميد فريد بجغيط في كلمة ألقاها بمناسبة حفل اختتام السنة الدراسية 2016-2017 التي نظمت تحت شعار «التزام كفاءة ووفاء»، عن تخرج أول دفعة لدورة الاتقان «أنظمة الإعلام والقيادة» وأول دفعة من الطور الثاني ماستر في تخصص الإلكترونيك وأنظمة الاتصالات، وتشكلت الدفعات المتخرجة على وجه الخصوص من الدفعة 73 لضباط الاتقان «مواصلات عسكرية»، إلى جانب الدفعة العاشرة لضباط القيادة والأركان «حرب الكترونية» والدفعة الـ 20 لضباط الاتقان «حرب الكترونية»، بالإضافة إلى الطلبة الضباط العاملين حملة شهادة ليسانس وفق نظام «أل أم دي»، كما تخرّجت من المدرسة العليا للمشاة الشهيد جلول عبيدات بشرشال، ثماني دفعات من الضباط وضباط الصف في حفل عسكري أشرف عليه قائد القوات البرية للجيش الوطني الشعبي اللواء أحسن طافر، وتتكون الدفعات المتخرجة من الدفعة 47 دورة إتقان والدفعة 22 دورة التطبيق والدفعات 16 و18 و20 و40 و08 و21 في شتى التخصصات الأخرى المتعلقة على وجه الخصوص بالأهلية العسكرية المهنية، هياكل أركان الدرجة الأولى والثانية والأهلية العسكرية المهنية درجة ثانية الأهلية العسكرية المهنية درجة أولى وثانية، حيث دعا قائد المدرسة العميد الجيلالي ريح في كلمته للمتخرجين إلى «تطهير البلاد من الفلول الإرهابية المتبقية، عن طريق استغلال المعارف المكتسبة خلال فترة التكوين، مما يسمح لهم بمواجهة مختلف التحديات التي تنتظرهم في منظومة الدفاع الجزائرية، مؤكدا أن الدفعات المتخرجة تلقت تكوينا عسكريا وعلميا عصريا في دورات الإتقان والتطبيق ومختلف درجات الأهلية العسكرية المهنية يواكب التطورات الحاصلة في عالم اليوم، مما يسمح لهم بخوض غمار الحياة العسكرية الشاقة وأداء مهامهم الدستورية بكل عزم وثبات. في سياق متصل، أشرف اللواء عبد القادر لوناس قائد القوات الجوية، على تخرّج الدفعة 47 بالمدرسة العليا للطيران الشهيد «الطيب جبار» في طفرواي بوهران، وشملت كل من الدفعات الثلاثين لدروس القيادة والأركان ليسانس مهنية اختصاص طيار في النقل والمطاردة والحوامة، ليسانس أكاديمية في العمليات الجوية، مع تكوين خاص وتكوين تطبيقي لضباط القوات الجوية، في حين أشرف قائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة بمدرسة ضباط الصف للدرك الوطني الشهيد «خبابة عبد الوهاب» بسطيف على حفل تخرج 4 دفعات تتمثل في الدفعة 57 لضباط الصف المتخرجين، وتضم الدفعة 57 لضباط الصف المتخرجين 1409 عون شرطة قضائية و120 دركي تخصص إدارة ودفعة ضباط الشرطة القضائية 601 رتيب ودفعة الأهلية العسكرية المهنية «درجة 1» 119 رتيبا ودفعة الأهلية العسكرية المهنية «درجة 2» 60 رتيبا .

أسامة سبع