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بوتفليقة قرر منحهم 1500 جواز على أن ترتفع النسبة مستقبلا

الحجاج المسجلون أكثر من 10 مرات في قرعة الحج يفوقون «كوطة» الجزائر

  30 جوان 2017 - 20:09   قرئ 1082 مرة   0 تعليق   الوطني
الحجاج المسجلون أكثر من 10 مرات في قرعة الحج يفوقون «كوطة» الجزائر

 كلف الرئيس بوتفليقة وزارة الداخلية بإعداد القوائم الخاصة بالحجاج الذين سيستفيدون من الـ 1500 جواز التي تقرر منحها خلال موسم 2017، لأولئك الذين شاركوا في القرعة لأكثر من عشرة مرات دون أن يسعفهم الحظ في زيارة البقاع المقدسة، حيث ستحدد مصالح الوزير بدوي طريقة وآلية الاختيار ممن تتوفر فيهم الشروط. 

سيتكفل وزير الداخلية نور الدين بدوي بانتقاء الـ 1500 حاج المشاركين لأكثر من 10 مرات في قرعة الحج دون أن ينجحوا، باعتبارها الجهة المسؤولة عن ذلك، وسيلحق المعنيون الذين سيكونون دون شك من كبار السن الذين انتظروا القرعة السنوات دون أن تمكنهم من أداء الركن الخامس من الإسلام كنظرائهم الفائزين فيها، وأشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، بعد إعلان الوزير الأول عبد المجيد تبون مساء أول أمس، بمجلس الأمة، عن إقرار الرئيس بوتفليقة منح 1500 جواز سفر للمواطنين الذين شاركوا في قرعة الحج لمدة تفوق العشر سنوات، دون أن يسعفهم الحظ بزيارة البقاع المقدسة، إلى أن العدد سيكون أكثر خلال السنوات القادمة، باعتبار أن عدد هذه الفئة، في إشارة منه إلى المسجلين لأكثر من عشرة في القرعة دون النجاح كبيرا جدا، وهو الذي قال في وقت سابق إنهم كانوا يتصورون أن عدد الجزائريين المسجلين في قرعة الحج أكثر من 10 مرات قليل، ليتفاجؤوا بأن تعدادهم يفوق كوطة الجزائر من الحجاج المقدرة بـ 36 ألفا، وأضاف في منشور على صفحته الرسمية على موقع التفاعل الاجتماعي»فايسبوك»، عقب الإعلان عن هذه الخطوة أنهم على استعداد للتكفل بهذه الفئة بالبقاع المقدسة. من جهة أخرى، دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المواطنين والمواطنات الحائزين على دفاتر الحج للموسم الجديد إلى التقرب من شبابيك البنك الوطني الجزائري، لدفع ثمن تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة، ومن ثم التوجه مباشرة إلى مكاتب الجوية الجزائرية، لاقتناء التذاكر باستظهار وصل دفع ثمنها، وأعلمت الحجاج المعنيين بأنها شرعت في بيع تذاكر السفر الثلاثاء الماضي الموافق لـ 27 جوان المنقضي، وأوضح بيان لوزارة الداخلية، أن مكاتب كل من البنك الوطني الجزائري ومؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية مفتوحة خلال أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس ما عدى يوم الجمعة. 

زين الدين زديغة 

 

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