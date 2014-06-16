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تنصيب اللجنة الاستشارية نهاية جويلية

الحكومة تباشر إصلاح نظام التحويلات الاجتماعية مع الدخول الاجتماعي

  30 جوان 2017 - 20:17   قرئ 594 مرة   0 تعليق   الوطني
الحكومة تباشر إصلاح نظام التحويلات الاجتماعية مع الدخول الاجتماعي

 تشرع الحكومة، نهاية شهر جويلية المقبل، في إجراءات التحضير للندوة الاستشارية الكبرى، التي ستكلّف بمهمة تحديد نمط الدعم الاجتماعي، بعدما ارتأت ضرورة تصويبه بما يكفل حق الفئات الهشّة، من أجل حماية الاقتصاد الوطني من التبذير.

أبرز الوزير الأول عبد المجيد تبون، أنّه قد كلّف كلا من وزارتي العمل والتضامن على تنصيب اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بدراسة آليات حماية اجتماعية جديدة، تعوّض سياسة الدعم الاجتماعي الذي تتكفل به الدولة لصالح المواطنين فيما يخص المواد الغذائية واسعة الاستهلاك بطريقة مباشرة. وأوضح تبون أن اللجنة سوف تُنصَّب نهاية شهر جويلية الداخل أو بداية أوت على أقصى تقدير. وستكون هذه اللجنة الاستشارية مشكَّلة من خبراء اقتصاديين وشركاء نقابيين وممثلين عن المجتمع المدني وكذا الأحزاب السياسية، قصد تقديم وجهة نظر، تتمّ من خلالها بلورة آلية جديدة للدعم الاجتماعي بدلا عن إعانات الدولة التي توجه مباشرة للمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، على غرار القمح، السكر والزيت والحليب والوقود، وهي الآلية التي كلّفت الخزينة العمومية أموالا ضخمة منذ السنة الأولى من الشروع في العمل بها، حيث كانت التحويلات الاجتماعية أو الدعم الاجتماعي، تكلف الجزائر منذ 5 سنوات نحو 65 مليار دولار موجهة لدعم أسعار السلع الأساسية، من حليب، مواد طاقوية ومواد غذائية. هذا المستوى العالي من الإنفاق صار مستحيلا الآن، والحل هو إضفاء عدالة أكبر على هذا النظام، فمن غير المعقول أن يقتني الملياردير الخبز بسعر مدعم أو أن يملأ خزان سيارته التي تتجاوز قيمتها المليار بوقود مدعم من الدولة. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تنتهج الجزائر النموذج الإيراني في إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي، لا سيما أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولتين تتشابه، كما أنه يعتبر إلى حد الساعة من بين أكثر الأنظمة فعالية خلال السنوات الأخيرة حسب البنك العالمي. نظام الدعم الايراني، بعد أن كان شاملا كما هو الحال في الجزائر، أصبح انتقائيا، حيث قامت السلطات الإيرانية بتقسيم المستفيدين من الدعم المباشر، أي قيمة مالية كل شهر، لثلاث فئات، وهي: الفئة الفقيرة، الطبقة المتوسطة والطبقة الثرية، وكانت قيمة الدعم المالي تختلف من مستوى إلى آخر، فكانت الطبقة الثرية تتحصل في مرحلة أولى على قيمة رمزية، إلى أن تم سحب 3 ملايين عائلة ثرية من قائمة أي دعم سنة 2014، فصار الأثرياء لا يتحصلون على أية مساعدة.  

حكيمة ذهبي 

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