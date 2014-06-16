تشمل 5 رتب واشتراط التحكم في الفرنسية

فتح باب الترشح للانتداب لدى مسجد باريس

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن فتح باب الترشح للانتداب لدى مسجد باريس في خمسة أسلاك، وفرضت شروطا محددة للمشاركة في العملية، بعد مسابقتين أجريتا خلال عام 2016 وأخرى في أفريل من العام الجاري لالتحاق أفراد السلك الديني بفرنسا.

حددت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الرتب التي ستمكن موظفي هذا السلك الديني في الانتداب لدى مسجد باريس، حيث شملت الأئمة الأساتذة الرئيسيين، المرشدات الدينيات الرئيسيات، الأئمة الأساتذة، إضافة إلى المرشدات الدينيات والأئمة المدرّسين، في حين وضعت شروطا خاصة يجب أن تتوفر في المعنيين، على غرار إثبات خمس سنوات من الخدمة الفعلية في الرتبة، حفظ القرآن الكريم كاملا، التحكم في اللغة الفرنسية، والسلامة من كل عاهة أو مرض يتعارض مع وظيفته. وأوضح المصدر أنّ على الراغبين في الترشح والمنتمين إلى الرتب المذكورة أعلاه من الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة أن يملؤوا استمارة طلب الترشـح الموجودة على الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف www.marw.dz، مرفقة بصورة شمسية حديثة، ثم إيداعها على مستوى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية العمل، في أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من نشر هذا الإعلان على الموقع، أي من 5 شوال الموافق لـ 29 جوان إلى غاية 13 جويلية الجاري، وإرسال نسخة إلكترونية من الاستمارة على العنوان الإلكتروني intidab@marw.dz. وأوضحت الوزارة أن استمارات طلبات الترشح الواردة خارج الآجال المحددة لا تُؤخذ بعين الاعتبار، وسيكون من الحتمي على الراغبين في الانتداب لدى مسجد باريس وتتوفر فيهم الشروط المطلوبة المبادرة إلى تحسين مستوى تحكمهم في اللغة الفرنسية التي تساعدهم على أداء مهامهم وتسهل عليهم التواصل والأداء بكفاءة وفعالية في المهجر. يشار إلى أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قد نظمت مسابقتين للانتداب على مستوى مسجد باريس خلال سنة 2016 ومسابقة أخرى في شهر أفريل من العام الجاري، شملت نفس الرتب. ومعلوم أن الطلب على الأئمة الجزائريين قد ازداد مؤخرا من طرف بعض الدول الأوروبية التي تعيش فيها جاليات مسلمة، بفعل تقيدهم بالمرجعية الوطنية والخطاب الوسطي الذي ساهم إلى حد بعيد في اجتثاث التطرف، إضافة إلى حماية الجزائريين من بعض الحركات والتيارات التي تستهدف عقيدتهم.

زين الدين زديغة