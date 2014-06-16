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بعد المشاكل المالية التي عاشتها والخسائر التي لحقت بها طوال 3 سنوات

الجمعية العامة لمجمع «الخبر» تقرر غلق «كا بي سي» وتعيين علي جري مُصفّيا

  30 جوان 2017 - 20:35   قرئ 511 مرة   0 تعليق   الوطني
الجمعية العامة لمجمع «الخبر» تقرر غلق «كا بي سي» وتعيين علي جري مُصفّيا

قررت الجمعية العامة للمساهمين في مجمع الخبر تصفية شركة وورد فيزيون المالكة لقناة «كا بي سي» وتعيين علي جري مصفيا للشركة، حيث أكدت مصادر متطابقة أن هذا القرار المنبثق عن اجتماع الجمعية العامة يوم الخميس راجع إلى المتاعب المالية للشركة وتسجيل خسائر للعام الثالث على التوالي. 

قالت مصادر إعلامية إن عمال القناة البالغ عددهم 60 عاملا من صحفيين وتقنيين تنتابهم مخاوف من عدم الحصول على مستحقاتهم ومتأخرات الأجور التي لم يتلقوها منذ عدة أشهر، وقررت الجمعية العامة إنشاء قناة جديدة مستقبلا على أن يتم إلحاقها بجريدة الخبر، إلا أن بعض الأصوات عارضت الفكرة من منطلق الوضع المالي الصعب الذي تعيشه جريدة الخبر في الفترة الأخيرة جراء تراجع مواردها بسبب الوضع العام الذي تعرفه الصحافة الورقية في الجزائر خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية. وعانت القناة ضائقة مالية كبيرة بسبب ارتفاع حجم الديون، بعد أن فشلت في تحصيل أية أرباح طيلة ثلاث سنوات عن إنشائها، إضافة إلى مطالبة ربراب مساهمي القناة بإرجاع أمواله بعد فشل صفقة شرائها إثر إبطالها من طرف المحكمة الإدارية، لمخالفتها قانون الإعلام، حيث تقدر بـ406 مليار سنتيم، كما اضطرت إدارة القناة إلى إيقاف توظيف الصحفيين والعمّال الجدد إضافة إلى التأخر الكبير في دفع مستحقات عمالها الذين نظموا وقفة احتجاجية في ساحة مقرّ القناة. للإشارة فقد عاش مجمع الخبر مخاضا عسيرا السنة الماضية بعد إقدام عدد من مساهميه على بيع أسهمهم لرجل الأعمال أسعد ربراب بمبلغ 4 ملايين دينار جزائري، حيث أحدثت الصفقة زوبعة كبيرة بين العمال والمالكين، قبل أن تنتقل إلى أروقة المحاكم، ثم قررت الحكومة إلغاء الصفقة لعدم قانونيتها نظرا لمخالفتها المادة 25 من قانون الإعلام الذي يتيح للشخص المعنوي امتلاك نشرية واحدة فقط. 

أسامة سبع 

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