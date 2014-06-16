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بوتفليقة يشيد بدور الفقيدة سيمون فاي في خدمة مبادئ العدل والسلام والتقدم

  01 جويلية 2017 - 13:03   قرئ 467 مرة   0 تعليق   الوطني
بوتفليقة يشيد بدور الفقيدة سيمون فاي في خدمة مبادئ العدل والسلام والتقدم

بعث رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ببرقية تعزية إلى أسرة الفقيدة سيمون فاي، التي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز ال90 سنة، أبرز من خلالها دور الفقيدة في خدمة مبادئ العدل  والسلام والتقدم.

وجاء في برقية الرئيس بوتفليقة قوله: "لقد تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة سيمون فاي التي تميزت مسيرتها الحافلة في آن واحد بما تكبدته من إحن على يد الهمجية النازية وبالتزامها الشخصي الجدير بالإعجاب والدؤوب من أجل مناهضة اللاعدل بكل  أشكاله".وأضاف الرئيس بوتفليقة قائلا: "أجل، إن سيمون فاي خدمت أيما خدمة الحق والعدل والسلام والتقدم في جميع ما تقلدته من مناصب حكومية في خدمتها لفرنسا وكذا أوروبا ضمن برلمانها".واستطرد رئيس الدولة بالمناسبة: "لقد شمل الشعب الجزائري سيمون فاي من بين أنصار قضاياه العادلة. إنه ما نسي ولن ينسى قط ما لقيه من هذه السيدة الجليلة من تعاطف وتضامن إبان المأساة الوطنية التي ألمت به".وخلص رئيس الجمهورية إلى القول: "إثر هذا المصاب الجلل، أتقدم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، إلى أسرة الفقيدة وإلى الشعب الفرنسي وسلطاته الوطنية بأخلص تعازينا"

 

 

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