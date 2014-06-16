حجز 169 غرام من الكوكايين خلال 6 أشهر بالعاصمة

حجزت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال السداسي الأول من 2017، كمية 98.744 كلغ من القنب الهندي، و 40598 قرص مهلوس، و 178 غرام من الهروين، إضافة إلى 169 غرام من الكوكايين، حسب بيان لذات المصالح.

وأوضح ذات المصدر الجمعة 30 جوان، أنه تم خلال نفس الفترة (السداسي الأول) من 2016، حجز 623.65 كلغ من القنب الهندي، 6948 غرام من الكوكايين، 64211 قرص مهلوس، و 139.02 غرام من الهروين.

وحسب البيان، فإنه بالنظر إلى إحصائيات أمن العاصمة، فقد تمت معالجة حلال الستة أشهر الأولى من سنة 2017، 6181 قضية، أسفرت عن توقيف 6946 شخص مشتبه فيه، في حين تم خلال السداسي الأول من 2016، معالجة 6395 قضية، أوقف على إثرها 7461 مشتبه فيه، ما يؤشر إلى تراجع بفارق 214 قضية و 515 مشتبه فيه.