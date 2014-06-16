البرلمان بغرفتيه يختتم دورته اليوم

تخفيض التعويضات..عقوبات على الغيابات ورفع للحصانة بانتظار النواب في سبتمبر

يختتم البرلمان بغرفتيه اليوم، دورته العادية الأولى في العهدة التشريعية الثامنة، بوجود مشاريع نصوص عالقة، لعلّ أبرزها النظام الداخلي لنواب الغرفة السفلى، في وقت تجاوزهم زملاءهم في الغرفة العليا، بسنّ نظامهم الداخلي، الذي يضع إجراءات عقابية صارمة ضدّ النواب المتغيبين عن الجلسات كما يفصّل في إجراءات رفع الحصانة البرلمانية.

يسدل البرلمان بغرفتيه ستاره، على دورته التشريعية الأولى للنواب الجدد، دون أن يسجّلوا أيّ نشاط ما عدا المصادقة على مخطط عمل الحكومة، بعدما تأخّر تنصيب الهياكل وسحب معه تأخيرات في صياغة مشروع النظام الداخلي للمجلس، وهو الذي كان ينتظر أن يعدّه النواب السابقون لكنه اصطدم بنزاعات داخلية بين النواب بسبب مسألة الحصانة والتغيب عن الجلسات. وبحسب تصريح سابق لوزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، فإنّ مسألة تغيب النواب تبقى داخلية في المجلس لا علاقة للحكومة بها، لكنّه وعد أن الأمر سيتم تغييره من خلال إدخال تعديلات جديدة تماشيا ومضمون الدستور الجديد الذي جاء بأحكام جديدة وأعطى صلاحيات للمعارضة تمكنها من المراقبة البرلمانية عبر آليات جديدة، حتى يتناغم مع القانون المنظم لعلاقات الحكومة مع البرلمان، حيث من المرتقب أن تدرج هذه النقطة لكن ليس بالضرورة. بالنسبة لإجراءات رفع الحصانة، لن ينتظر من النظام الداخلي للمجلس، أن يتضمّن أكثر ممّا جاء في النظام الداخلي لمجلس الأمة، وهي الإجراءات التي ذكرت بسطحية في الدستور، لا سيما وأن رئيس لجنة الشؤون القانونية في «سينا»، كان قد ردّ على انشغال طرحه أحد الأعضاء بهذا الخصوص بأنّه لا يمكن التفصيل في هذه المسألة أكثر مما جاء في الدستور. ولعلّ أكبر مفاجأة سوف تحصل للنواب، عندما تتمّ إعادة النظر في نظام التعويضات بالموازاة مع مناقشة النظام الداخلي، وهو ما كشف عنه وزير العلاقات مع البرلمان مؤخرا، ليتراجع راتب النواب إلى ما قد يصل 10 ملايين سنتيم وفقا لما استفيد منه من مصادر موثوقة، وهو الاجراء الذي قد يتخذ في ظروف اقتصادية صعبة تعيشها البلاد. ومن المنتظر أن تحمل الدورة التشريعية المقبلة، التي ستنطلق في الثاني من سبتمبر المقبل، رزنامة عمل مكثفة، تتعلق بمشاريع قوانين تنظم ما جاء في الدستور من إجراءات، وستكون النصوص الخاصة بحرية التعبير والتجمهر والقوانين الناظمة للصحافة أولى النصوص التي سيناقشها نواب الشعب، لتكون بعدها مباشرة تعديلات سلسلة من القوانين المحلية، لا سيما البلدية والولاية، وكذا قانون المالية لسنة 2018.

حكيمة ذهبي