فيما غابت ميزانية وزارة الدفاع عن المذكرة التوجيهية

الحكومة تفرض «شد الحزام» وتخفض ميزانيات التسيير والتجهيز لوزاراتها

قررت الحكومة تخفيض نفقات التجهيز والتسيير لمختلف الوزارات باستثناء وزارة الدفاع التي لم تذكر، حيث حددت عبر مذكرة توجيهية المحاور الأساسية التي سيرتكز عليها المشروع التمهيدي لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2018، والتي ترتكز أساسا على خفض نفقات التسيير، وعمدت إلى تسقيف الاعتمادات المالية المخصصة لمختلف الدوائر الوزارية، باستثناء الميزانية المخصصة لوزارة الدفاع التي لم تذكرها الوثيقة.

حصلت وزارة التربية الوطنية على أعلى ميزانية في مجال نفقات التسيير، بغلاف مالي يقدر بـ 709,277 مليار دينار، مسجلا تراجعا بنسبة 4,95 بالمائة مقارنة مع ميزانية 2017، وحلّت وزارة الداخلية في المركز الثاني بميزانية سنوية مقدرة بـ 374,721 مليار دينار، مما يمثل تراجعا بنسبة 4,95 بالمائة مقارنة مع ميزانية 2017، مقابل 369.791 مليار دينار لقطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وهو القطاع الذي عرف بدوره تخفيضا في ميزانية التسيير في حدود 5 بالمائة. ويستفيد قطاع التعليم العالي حسبما نشره موقع «كل شيء عن الجزائر» من ميزانية بقيمة 275,389 مليار دينار بتراجع بلغ 4,95 بالمائة مقارنة مع 2017، بينما حلت وزارة المجاهدين في المرتبة الخامسة باعتماد مالي مقدر بـ 233 مليار دينار، مسجلا تراجعا بنسبة 5,72 بالمائة، فيما بلغت ميزانية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 2,31 مليار دينار، ووزارة العلاقات مع البرلمان 233 مليون دينار. من جهة أخرى، بلغت نفقات تسيير مصالح رئاسة الجمهورية 7,438 مليار دينار، ومصالح الوزارة الأولى 4,285 مليار دينار، ووزارة العدل أكثر من 69 مليار دينار، والمالية أزيد من 83 مليار دينار، والموارد المائية والبيئة أكثر من 15 مليار دينار، وبلغت ميزانية التسيير لوزارة الصناعة والمناجم 4,389 مليار دينار، أما وزارة الطاقة فاستفادت من ميزانية إجمالية تفوق قيمتها 41 مليار دينار. وتحصلت نفقات التجهيز لقطاع المالية على ميزانية بلغت 356.127 مليار دينار، بينما قدرت نفقات التجهيز لقطاع السكن والعمران والمدينة بـ 354.599 مليار دينار، أما قطاع النقل والأشغال العمومية، فإن نفقات التجهيز لديه بلغت 279.631 مليار دينار، ثم يأتي قطاع الموارد المائية والبيئة بميزانية تقدر بـ 149.650 مليار دينار، فيما قدرت نفقات التجهيز لقطاع التربية الوطنية بـ 56.345 مليار دينار، مقابل 70.885 مليار دينار للداخلية والجماعات المحلية.

أسامة سبع