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تنصيب محمد الأمين مساعيد خلفا لمصطفى رحيال

تبون يستعين برجل تكنوقراطي نزيه ومساير للأزمات لإدارة ديوانه

  01 جويلية 2017 - 20:00   قرئ 768 مرة   0 تعليق   الوطني
تبون يستعين برجل تكنوقراطي نزيه ومساير للأزمات لإدارة ديوانه

نصّب الوزير الأول عبد المجيد تبون، صبيحة أمس، محمد الأمين مساعيد رئيسا لديوانه، خلفا لمصطفى كريم رحيال الذي أنهيت مهامه في التعديل الحكومي الأخير، بعدما انتُزعت منه صفة «وزير» من مدير ديوان الوزير الأول. 

استكمل عبد المجيد تبّون ترتيب محيطه، قبل الشروع في تنفيذ مخطط عمل الحكومة، بتنصيب محمد الأمين مساعيد رئيسا لديوانه، عائدا إلى المنصب الذي شغله سابقا لمرتين في عهد رئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي، وبعدها في حكومة أحمد أويحيى سنوات التسعينات، ثم في الحكومة الأولى لعبد المالك سلال سنة 2012، قبل أن يستقيل من المنصب. وتمّ تنصيب محمد الأمين مساعيد صبيحة أمس بمقرّ الحكومة، بحضور الوزير الأول عبد المجيد تبون وإطارات من الحكومة. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أنهى مهام مصطفى كريم رحيال، ولم يجدد فيه الثقة في الحكومة الجديدة، بعدما عمّر طويلا في الحكومة وقد منحه الرئيس صلاحيات واسعة عندما أعطاه صفة وزير وأصبح يحضر اجتماعات مجلس الوزراء، أشيع حينها أنّ رحيال كان يمثّل أحد الرجالات التي تمثّل «أعين أرباب المال داخل الجهاز التنفيذي بالإضافة إلى وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب»، لا سيما أنّ معلومات كانت تتحدث عن علاقته الوطيدة برجل الأعمال ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد. وعندما استغنى عنه الرئيس بوتفليقة في حكومة عبد المجيد تبون، فُهم أن ذلك استكمال لمسار إبعاد أصحاب المال عن دوائر القرار، فيما سمّاه تبون بنفسه «محاربة تغلغل المال السياسي في دواليب الدولة».  ويعتبر الرئيس الجديد لديوان الوزير الأول، محمد الأمين مساعيد، من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالكفاءة العالية والانضباط والنزاهة في العمل، وهو رجل اقتصادي تكنوقراطي محض ليس له أي انتماء حزبي، مقارنة بمصطفى رحيال المنتمي للتجمع الوطني الديمقراطي. وقد شغل مساعيد أيضا منصب رئيس مجلس مساهمات الدولة في قطاع السياحة، كما عمل مع مقداد سيفي وأحمد أويحيى في فترة عرفت فيها البلاد أزمة اقتصادية ومالية خانقة، أين كانت مثقلة بالديون لدى صندوق النقد الدولي، تشبه إلى حد ما هذه الفترة لكن دون ديون. ويعوّل على مساعيد لمساعدة الوزير الأول في عدة ملفات اقتصادية. وتسعى حكومة عبد المجيد تبون إلى إرساء إجماع وطني لتسيير ومواجهة المرحلة الجديدة، مع جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والنقابات والمجتمع المدني، وسحب البساط من تحت أقدام رجال الأعمال الذين تقرّبوا من دوائر القرار في وقت سابق. 

حكيمة ذهبي  

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