في مراسلة موجهة لـ 14 ولاية

الداخلية تأمر بتوزيع 08 آلاف وحدة سكنية بين 3 و5 جويلية

أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الولاة على مستوى أربع عشر ولاية، بالشروع في تسليم المفاتيح لفائدة مستفيدي برامج السكنات من مختلف الصيغ والمقدر عددها بـ 7985 وحدة سكنية وذلك في الفترة الممتدة من 3 إلى 5 جويلية بمناسبة احتفالات الذكرى الخامسة والخمسين لاسترجاع السيادة الوطنية.

دعت وزارة الداخلية في المراسلة التي حملت رقم 375 والصادرة بتاريخ 27 جوان 2017 ولاة الجمهورية على مستوى أربع عشر ولاية الشروع في تسليم المفاتيح لفائدة المستفيدين من برامج السكنات من مختلف الصيغ ويتعلق الأمر بكل من ولاية الجزائر، سكيكدة، مستغانم، البويرة، سيدي بلعباس، أم البواقي، بومرداس، غليزان، معسكر، المدية، البليدة، مسيلة، تيارت وبسكرة. وحسب نفس المراسلة فإنه -بمناسبة احتفالات الذكرى الخامسة والخمسين لاستعادة السيادة الوطنية المصادفة للخامس جويلية 2017 -تقرر توزيع 7985 وحدة سكنية من مختلف الصيغ المتمثلة في صيغة السكن البيع بالإيجار، وصيغة الترقوي العمومي، وكذا صيغة الترقوي المدعم إضافة إلى صيغة السكن العمومي الايجاري. وحددت وزارة الداخلية في نص المراسلة الفترة الممتدة بين 3 إلى 5 جويلية لشروع ولاة الجمهورية في تسليم المفاتيح لمستفيدي هذه البرامج السكنية. وفي الأخيرة طلبت الوزارة في مراسلتها ولاة الجمهورية للولايات الأربعة عشر المعنية بعملية توزيع السكنات بالسهر على اتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل التأطير الجيد، السير الحسن لهذه العمليات. تجدر الإشارة إلى أن وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة أعلن خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية تيارت أنه سيتم بمناسبة عيد الاستقلال برمجة يوم يخصص لتوزيع عدد معتبر من السكنات بمختلف الصيغ عبر الوطن لإدخال الفرحة على قلوب المواطنين، مضيفا أن أعدادا هائلة من السكنات بمختلف الصيغ تم إنجازها عبر أرجاء الوطن وسيتم توزيعها بمناسبة عيد الاستقلال وسيخصص يوم وطني لعملية التوزيع، مشيرا إلى أنه سيتم عما قريب الانتهاء من إنجاز برنامج «عدل 1 « وتوزيع كل السكنات الخاصة به قبل الثلاثي القادم ثم الانطلاق في توزيع سكنات «عدل 2 « بقوة من خلال ضبط رزنامة خاصة بذلك، مطمئنا المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول والثاني بأنهم سيستلمون سكناتهم.

بوعلام حمدوش