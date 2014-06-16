المندوب الجهوي للجوية الجزائرية بحاسي مسعود يكشف:

«التحقيق متواصل في إتلاف عتاد مطبخ قاعدة الحياة لتسيير المطارات»

كشف المندوب الجهوي للخطوط الجزائرية لحسن توجي، أن لهيب الحريق الذي اندلع بقاعدة الحياة لتسيير المطارات بإقليم دائرة حاسي مسعود، أول أمس، تسبب في اتلاف كلي لعتاد المطبخ قبل أن تتدخل المصالح المعنية لتطويق السنة النيران وتفادي امتدادها لبقية الهياكل بنفس المرفق.

أوضح لحسن توجي في تصريح خص به جريدة «المحور اليومي»، أن الحريق الذي شب بمطبخ قاعدة الحياة لتسيير المطارات بدائرة حاسي مسعود بورقلة استغرقت عملية اطفائه ما يقارب الساعتين من طرف مصالح الوحدة الرئيسية للحماية المدنية ووحدات التدخل والإطفاء التابعة للمديرية الجهوية لسوناطراك بإقليم حاسي مسعود، مضيفا في ذات السياق، أن أسباب الحريق -والتي تزامنت مع ارتفاع موجة الحر الشديدة وهبوب الرياح الهوجاء- تبقى أسبابها مجهولة، في وقت تتواصل فيه التحقيقات الأمنية من طرف خلية البحث والتحري بالكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بنفس المنطقة -وتحت اشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي مسعود- لكشف الملابسات الحقيقية لهذه الحادثة التي تعتبر الثانية من نوعها بمنطقة صناعية بعد تسجيل حادثة مماثلة قبل أكثر من ثلاث سنوات على مستوى مصالح الملاحة الجوية حسبما أفاد به نفس المتحدث.

أحمد بالحاج