مجلس الأمة يختتم دورته البرلمانية لسنة 2016-2017

اختتم مجلس الأمة, يوم الأحد, دورته البرلمانية العادية لسنة 2016-2017 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح

وجرت مراسم اختتام هذه الدورة الأولى المنصوص عليها في الدستور المعدل الذي أقر دورة سنوية واحدة تدوم 10 أشهر عوض دورتين سابقا, بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة, والوزير الأول عبد المجيد تبون وأعضاء من الطاقم الحكومي.و يأتي اختتام هذه الدورة طبقا لأحكام المادة 135 من دستور7 فبراير 2016 و المادة الخامسة من القانون العضوي رقم 16-12 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة