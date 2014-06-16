بدة يشير إلى أن تركيب السيارات تحول إلى "استيراد مقنع"

شريط الاخبار
عائلة هواري منار تقاضي عيادة سيدي يحيى 2 نفوق 230 رأس من الغنم والماعز في غليزان الجزائر تستورد 550 ألف طن من القمح غربان تنغص على الجزائريين احتفالات يناير! رئيس كونفدونستريا الإيطالية في زيارة إلى الجزائر البرنت عند عتبة 60 دولارا والسعر مرشح للارتفاع صراع الأجنحة في أوجال يفضح صفقة مقري مع السلطة! مواقع التواصل الاجتماعي تعزل الولاة! تعليق العمل القنصلي بسفارة مصر في الجزائر عمال محلات الدهاليز لمسمكة الجزائر يطالبون بعقود الملكية الاستقرار الذي تعيشه الجزائر صار يزعج بعض الأطراف طمار يوفد لجنة تحقيق إلى ورشة بناء مساكن عدل بن غبريت تجتمع اليوم بالشركاء الاجتماعيين السلطات الإسبانية رحّلت 4470 حراق جزائري خلال أربع سنوات البنك العالمي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الجزائري للعامين المقبلين طائرات هليكوبتر لاصطياد مجانين الطرق الأكاديمية الأمازيغية تهمش العديد من الباحثين والمناضلين نحو تصدير منتجات عسكرية جزائرية الصنع إلى دول عربية وإفريقية إعادة تنظيم وحدات الحماية المدنية وتوزيع مهامها تأجيل قضية 3 متورطين في ملف تفجيرات قصر الحكومة 10 آلاف جرعة لقاح ضد طاعون المجترات والحمى القلاعية ببلعباس ترامب وماكرون يناقشان خطط انسحاب أمريكا من سوريا البرازيل.. عهدة اليمين المتطرف في مواجهة العصابات الإجرامية رونالدو يساعد جوفنتوس للحفاظ على أليغري براهيمي يتألق تحت أنظار مبعوثي ايفرتون مصر تحتضن كأس أمم إفريقيا 2019 بدل الكاميرون سليماني يرفع التحدي ويعد الأتراك بوجه مغاير إدارة شبيبة القبائل تقرر غلق الميركاتو مبكرا بن علجية يندمج في التدريبات وعزي ودرارجة يحدثان طوارئ سمعة الكرة الجزائرية على المحك بسبب الصراعات الداخلية قطعة أرضية بدوار أولاد راشد بتيارت تسيل لعاب بارون العقار ورشات سرية تصنع خميرة الخبز بمواد مسرطنة بوهران الخطاب التكفيري عودة المحاكم الشرعية! مساحة زراعة البطاطا تبلغ 9.639 هكتار مفاوضات بين الجزائر وإسبانيا لتصدير الكهرباء ماغا ايكسبورت تصدر الإسمنت ومواد البناء إلى النيجر إسرائيل تستثني الجزائر من المطالبة بتعويضات عن ممتلكات اليهود قايد صالح يفتح النار على دعاة تدخل الجيش ويهدد بإجراءات قانونية ضدهم الحكومة تفرض الرسوم على العقارات الصناعية غير المستغلة تخصيص 30 ألف جرعة لقاح ضد الحمى القلاعية بأم البواقي
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. بدة يشير إلى أن تركيب السيارات تحول إلى "استيراد مقنع"

بدة يشير إلى أن تركيب السيارات تحول إلى "استيراد مقنع"

  02 جويلية 2017 - 15:31   قرئ 366 مرة   0 تعليق   الوطني
بدة يشير إلى أن تركيب السيارات تحول إلى "استيراد مقنع"

اعتبر وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة اليوم الأحد بالجزائر أن نشاط تركيب السيارات في الجزائر تحول إلى "استيراد مقنع" مما يستدعي إعادة النظر في التنظيم المؤطر له. 

وأوضح بدة في تصريحات صحفية على هامش اختتام الدورة البرلمانية العادية لسنة 2016-2017 أنه "من خلال تقييم ما حصل إلى الآن في شعبة تركيب السيارات تبين وجود استيراد مقنع وأن نسبة الادماج الوطني لم تصل إلى النسبة المرجوة". 

وأضاف أن التقييم الأولي الذي قامت به الوزارة بخصوص هذا النشاط يشير إلى وجود عدة اختلالات من بينها غلاء السيارات حيث تباع بأسعار أعلى بكثير مقارنة بالفترة السابقة كما أن الخزينة تسجل خسائر في الايرادات فضلا عن كون مشاريع التركيب الحالية لم تتمكن من خلق فرص العمل التي كان مخططا لها في البداية. 

و بالتالي فإنه "يجب وضع حد لنمط الانتاج الحالي في هذا القطاع باعتبار أن أغلب مركبي السيارات في البلاد لم يقوموا بالنقلة المنتظرة لاسيما فيما يتعلق بنسبة الادماج الوطني" يؤكد الوزير. 

تستدعي هذه الوضعية إلى إعادة النظر في التنظيم المؤطر لهذا النشاط بغرض تشجيع إنشاء المؤسسات المصغرة والصغيرة المتوسطة المتخصصة في الصناعات والخدمات ذات الصلة. 

و صرح بالقول: "هذا التقييم لا يعني بأننا نتخلى عن شعبة السيارات إذ انها لا تزال شعبة هامة في القطاع وإنما سنعيد النظر فيها بشكل يعطيها ديمومة ويفتح المجال امام المجهزين و مصنعي قطع السيارات والمؤسسات المتخصصة في المناولة". 

و دعا الوزير في نفس السياق إلى الالتفاف حول الاستراتيجية الصناعية الجديدة التي يتضمنها مخطط عمل الحكومة موضحا انها ترتكز على تشجيع المؤسسات الشبانية وإعطائها الفرصة في مسار تنويع الاقتصاد الوطني. 

وتطمح الحكومة من خلال هذه النظرة الجديدة إلى خلق أكبر عدد ممكن من مناصب العمل وإلى خفض فاتورة الواردات "لأن المشاريع الصناعية الكبرى لم تخلق فرص عمل كبيرة" حسب تصريحات بدة. 

يذكر أنه تم الشروع في تركيب السيارات محليا نهاية 2014 حيث تحصي الجزائر حاليا ثلاث مصانع للإنتاج السيارات السياحية ومصنعين لإنتاج السيارات النفعية بينما يجري عدة وكلاء مفاوضات مع علامات اجنبية لإنشاء مصانع للسيارات في الجزائر. 

ويفرض دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط وكالات السيارات- والذي صدر في أبريل 2015 - على متعاملي القطاع إقامة نشاط صناعي متصل بهذا النشاط في اجل لا يتعدى ثلاث سنوات.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات