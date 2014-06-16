شرطة عنابة تشارك في مبادرات تضامنية للحفاظ على البيئة

في إطار تجسيد مبدأ الشرطة الجوارية، وتوسيع الشراكة مع مختلف الفاعلين في المجتمع، شاركت فرقة العمران وحماية البيئة لأمن ولاية عنابة، يوم 01 جويلية 2017 في فعاليات الطبعة الثانية عشر لتظاهرة منظفي البحر.

هذا وتعمل مصالح الامن الوطني جاهدة في سبيل الحفاظ على الصحة العامة، من خلال تسخير كافة إمكانياتها بهدف ضمان أمن المواطن والممتلكات، وترسيخ ثقافة بيئية دائمة وتوعيتهم بضرورة حماية المحيط وعدم رمي النفايات بشكل يسيء الى ما تزخر به البلاد من مقومات طبيعية.