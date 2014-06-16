حجز ما يقارب 90 كلغ من اللحوم البيضاء الفاسدة بالبيض

قامت فرقة شرطة العمران وحماية البيئة بأمن ولاية البيض من حجز ما يقارب 90 كلغ من اللحوم البيضاء (الديك الرومي).

تعود وقائع هاته القضية عند قيام عناصر فرقة شرطة العمران و حماية البيئة التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية البيض بدوريات على مستوى السوق الأسبوعي للخضر و الفواكه بمدينة البيض، حيث تم حجز كمية اللحوم البيضاء على متن شاحنة تبريد معروضة للبيع، ملك للمخالف البالغ من العمر 35 سنة.

تم تكليف الطبيب البيطري بالمقاطعة الفلاحية البيض من أجل معاينة اللحوم المحجوزة أين أكد أنها غير صالحة للإستهلاك البشري، ليتم انجاز ملف قضائي في شأن المخالف و إرساله إلى الجهات القضائية المختصة، وإتلاف الكمية المحجوزة من اللحوم البيضاء على مستوى مركز الردم التقني.