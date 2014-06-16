توقيف 03 أشخاص بتهمة السرقة ببسكرة

تمكنت عناصر الشرطة للأمن الحضري الخامس بأمن ولاية بسكرة من فك خيوط جريمة سرقة منزل وسط المدينة ،وتوقيف عصابة تتكون من ثلاثة اشخاص احدهما قاصر استولوا على مبلغ مالي قدرة (29 مليون سنتيم) وعدة مصوغات وحلى من المعدن الأصفر بقيمة قدرت (100 مليون سنتيم).

حيثيات القضية تعود حين تلقت عناصر الشرطة للأمن الحضري الخامس شكوى من شخص مفادها تعرض منزله الواقع وسط المدينة للسرقة وعلى اثر الشكوى فتحت المصلحة تحقيقا معمقا مكن من الوصول لهوية شخصين يبلغان من العمر18و23 سنة اين قامابنسخ مفاتيح دخول المنزل.