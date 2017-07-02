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دعا الإعلام إلى عدم التسرع في نسج الروايات

لوح يؤكد أن ملابسات وفاة الطفل حسام معقّدة

  02 جويلية 2017 - 21:12   قرئ 628 مرة   0 تعليق   الوطني
لوح يؤكد أن ملابسات وفاة الطفل حسام معقّدة

قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس، إن ملابسات قضية مقتل الطفل حسام بلقاسمي في بوسماعيل بولاية تيبازة معقدة، ودعا الإعلامَ إلى عدم التسرع في التكهن بحيثيات القضية، باعتبار أنها تمس فئة حساسة من المجتمع.

 

أوضح الوزير لوح أن قضية الطفل حسام الذي عثر عليه جثة هامدة في إحدى غابات بوسماعيل بتيبازة بعد اختفائه في طور التحقيق الابتدائي، تحت إدارة وكيل الجمهورية المختص مع الضبطية القضائية للدرك الوطني أو الأمن الوطن، وشدد في تصريح على هامش الدورة الختامية لمجلس الأمة على أن التحقيق جارٍ بدقة، سواء في شقه المتعلق بالإجراءات المتعلقة بالمعاينة أو في الجانب المتعلق بالتشريح الطبي، مشيرا إلى أن وكيل الجمهورية المعني سيعلن عن نتائج التحقيق الابتدائي للرأي العام في ندوة صحفية. وجدد المسؤول الأول عن قطاع العدالة بالجزائر تأكيداته أن قضية الطفل حسام معقدة وأن على أسرة الإعلام عدم التسرع في تقديم تحليلات قد تكون عكس نتائج التحقيق، خاصة إذا ما تعلق الأمر بهذه الفئة الحساسة من المجتمع، وخلص إلى وضع عدد من الأشخاص في الحبس تحت النظر.

وكانت مصالح الدرك الوطني لولاية تيبازة قد عثرت على جثة الصغير حسام هامدة داخل بركة ماء على الطريق السريع الرابط بين بوسماعيل وخميستي أول أمس، حسبما كشفته مصادر أمنية أوضحت أن عمليات البحث الواسعة التي شنتها أسفرت عن العثور على جثة الطفل حسام بلقاسمي في حال  غير متعفنة  بعد اتصال أحد المواطنين بالرقم الأخضر لمصالح الحماية المدنية مفيدا بوجود طفل ميت داخل بركة. 

وبالموازاة مع الأبحاث الميدانية، تواصلت التحقيقات القضائية من خلال الاستماع لشخصين تم توقيفهما يوم الخميس الماضي بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، حيث يشتبه في ضلوعهما في الاختفاء  الغامض  للصغير حسام.

وقد استنفرت مصالح الدرك الوطني محققين وجندت إمكانات تقنية في إطار التحقيق القضائي الذي باشرته فصيلة الأبحاث، بعد تفعيل المخطط الوطني للإنذار الخاص باختطاف الأطفال حسب ذات المصادر.

  زين الدين.ز

 

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