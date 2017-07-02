فرق الدرك تواصل البحث عن قميص وحذاء الضحية

تقرير الطب الشرعي يشير لوفاة الطفل حسام غرقا

أبرزت نتائج المعاينة الأولية للطبيب الشرعي لجثة الطفل حسام بمستشفى الدويرة بالجزائر العاصمة، أنه يكون قد لقي حتفه غرقا ببركة ماء واقعة بين بوسماعيل وخميستي في ولاية تيبازة، وهي المنطقة التي عثر عليه فيها من طرف فرق الدرك الوطني، فيما تتواصل التحقيقات القضائية لحل لغز هذه القضية.

قالت مصادر إن الصغير حسام الذي اختفي منذ الأربعاء الماضي من منزله العائلي بحي تسعة شهداء ببوسماعيل لم تظهر على جسده أية علامات تعنيف، ولم يتعرض لأي شكل من أشكال العنف الجسدي حسب المعاينة بالعين المجردة للطبيب الشرعي بمستشفى الدويرة، حيث أكد أنه لقي حتفه منذ ثلاثة أيام، في انتظار النتائج النهائية للطب الشرعي، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أمس. وفي ذات السياق تتواصل التحقيقات القضائية مع الموقوفين، منهم شقيق حسام من الأب رفقة صديقين اثنين، على خلفية خلاف مالي بينهما، فيما تعمل فرق الدرك التقنية والعلمية والسينوتقنية على تقفي أثر الصغير والبحث عن ملابسه (قميص وحذاء)، حيث لم يعثر عليهما في محيط البركة حسب ذات المصادر. وكان الضحية قد اختفى منذ يوم الأربعاء الماضي من منزله العائلي الكائن بحي تسعة شهداء ببوسماعيل، وكانت آخر المستجدات في فضية الطفل المختفي في ظروف غامضة -حسب ذات المصادر- حجز سيارة سياحية يوم الجمعة كانت مركونة داخل مرأب قرب محيط منزل العائلة، بعد أن لفتت الفرقة السينوتقنية انتباه المحققين للاستعانة بثياب وفراش الطفل.