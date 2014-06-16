أكثر من 100 ألف تلميذ معني موزعين على 299 مركز إجراء

سحب استدعاءات البكالوريا الاستثنائية بداية من الغد

سيشرع أكثر من 100 ألف تلميذ مترشح للدورة الاستثنائية لشهادة البكالوريا غدا، في إعادة سحب الاستدعاءات عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أوناك ، وتستمر العملية إلى غاية الانتهاء من إجراء الامتحانات التي ستنطلق يوم 13 جويلية، وسيتم توزيع المترشحين حسب المناطق الجغرافية على 299 مركز امتحان بالولايات المعنية بالبكالوريا الاستثنائية، وتقرر اتخاذ نفس الإجراءات الأمنية للدورة الأولى، خلال اجتماع وزاري مصغر انعقد نهاية الأسبوع، لمنع الغش وضمان مصداقية الامتحان.

أعلن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عن انطلاق عملية سحب الاستدعاءات للمترشحين المعنيين بامتحان البكالوريا الدورة الاستثنائية بداية من 04 جويلية إلى غاية 18 جويلية عن طريق الموقع الرسمي للديوان، وستتم العملية عن طريق إدخال اسم المستخدم والرقم السري الخاصين بالمترشح المستعملين في الدورة العادية، وذكر الديوان أن المعنيين بهذه الدورة الاستثنائية هم المترشحون المتأخرون والغائبون في الدورة العادية وأن فترة إجراء الامتحان ستكون ابتداء من 13 جويلية إلى غاية يوم الثلاثاء 18 جويلية وفق جدول سير الاختبارات الذي سيظهر في الاستدعاء.

في ذات السياق، لضمان السير الحسن للامتحانات الوطنية، اتخذت وزارة التربية الوطنية كل الإجراءات المادية والبشرية لإنجاح هذه الدورة، من بينها تقليص عدد المراكز التي تحفظ فيها مواضيع الامتحان، وتنصيب كاميرات المراقبة والتسجيل على مستوى مراكز طبع مواضيع الامتحانات ومراكز حفظ المواضيع، علاوة على منع دخول السيارات إلى مراكز الإجراء، وعدم قبول أي تأخر يوم الامتحان، ووضع الهواتف النقالة وكل وسيلة اتصال بمدخل المركز في قاعة تخصص لذلك، واجتمعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، مع مديري التربية الــ 50 للولايات والأمناء العامين وكذا رؤساء مصالح الامتحانات والمسابقات بحضور إطارات الإدارة المركزية، كما تناول موضوع هذا اللقاء التحضيرات الخاصة بالدورة الاستثنائية للبكالوريا التي ستُجرى في الفترة ما بين 13 و18 جويلية; مع استراحة تصادف يوم الجمعة 14 جويلية، وبلغ عدد المعنيين 10082 بالنسبة للمتمدرسين و93954 بالنسبة للأحرار، بينما بلغ العدد الإجمالي 104036 معني موزعين عبر 299 مركز عبر الوطن، ويذكر أن من بين التوجيهات والتعليمات التي وجهتها الوزيرة لكل الإطارات والموظفين تخص اعتماد نفس الإجراءات التنظيمية والأمنية التي سارت عليها الدورة السابقة لهذا الموسم، كما انعقد اجتماع وزاري مصغر بمقر الوزارة الأولى لذات الشأن، وحضر الاجتماع الذي ضبط فيه تاريخ إجراء البكالوريا وكافة التفاصيل الأخرى المرتبطة بها، كل من الوزير الأول عبد المجيد تبون وكذا وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ووزير التعليم العالي الطاهر حجار ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، وكذا ممثل عن قيادة الدرك الوطني وجهات أخرى معنية.