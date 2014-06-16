انطلاق الدورة التكوينية نهاية جويلية

الكشف عن أسماء الفائزين في مسابقة توظيف الأساتذة اليوم

ستفرج وزارة التربية الوطنية اليوم، عن نتائج مسابقة توظيف الأساتذة التي تم إجراؤها نهاية الشهر الماضي والتي شارك فيها 700 ألف مترشح على مستوى مديريات التربية عبر الولايات، وشددت الوزارة على ضرورة التحاق الأساتذة الناجحين في المسابقة بالتكوين الذي سيجرى خلال شهري جويلية وأوت، مهددة بإقصاء المتغيبين واعتبارهم غير ناجحين في المسابقة.

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أنه خلال سنتي 2016 و2017، قام قطاع التربية بتوظيف 93 ألفا من خريجي الجامعات دون تلقي أي طعن، مما يبرهن على اقتناع الجميع بمنهجية العمل وطريقة إجراء هذا النوع من المسابقات، وقالت الوزيرة إن عدد المتقاعدين خلال هذه السنة بلغ أكثر من 60 ألف متقاعد في القطاع، ولهذا تعمل على استخلافهم لشغل كل المناصب الشاغرة في الدخول المدرسي القادم. أوضحت الوزارة أن أكبر عدد من المناصب في هذه المسابقة الوطنية خُصص لسلك التدريس بـ 10009 منصب في كل من تخصصات الطورين المتوسط والثانوي، مع تخصيص مناصب أكثر لأساتذة الرياضيات والفيزياء، نظرا إلى النقص المسجل في التأطير البيداغوجي لهاتين المادتين، وأضاف رابح شيشيو أن الوزارة ترمي بهذه المسابقة إلى تغطية النقص في التأطير البيداغوجي مع الدخول المدرسي القادم، بسبب النزيف الذي سيشهده القطاع هذه الصائفة باستفادة 41 ألف أستاذ من التقاعد.