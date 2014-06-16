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بلعباس يدعو إلى انسجام الحزب مع انشغالات المواطنين

الأرسيدي يعوّل على الانتخابات المحلية لتوسيع قاعدته

  02 جويلية 2017 - 21:28   قرئ 507 مرة   0 تعليق   الوطني
الأرسيدي يعوّل على الانتخابات المحلية لتوسيع قاعدته

أوضح التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها نهاية هذا العام تعد خطوة لتوسيع قاعدته وتغلغله أكثر في مختلف ولايات الوطن، مشددا على ضرورة إفساح المجال أمام المناضلين الجدد الذين انضموا للحزب من أجل المشاركة بقوة في الانتخابات المحلية.

 

أكد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، خلال عقد مجلسه الوطني بمقر الحزب أمس، أن الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها نهاية هذا العام يجب أن تعكس مواقف الحزب من مختلف القضايا، سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية وكذلك التزاماته التي لا يشوبها أي شك. كما شدد الأرسيدي في بيانه الذي أصدره خلال مجلسه الوطني، على ضرورة فتح وإفساح المجال أمام العديد من النشطاء الذين انضموا مؤخرا إلى الحزب خلال الانتخابات التشريعية المنظمة في الرابع من شهر ماي الفارط، للمشاركة في الانتخابات المحلية، بالإضافة إلى حضورهم أشغال انعقاد الدورة التي اتخذت العديد من القرارات من خلالها، كما اعتبر الحزب أن الانتخابات المحلية التي ستنظم نهاية هذا العام، تعد خطوة مهمة من أجل توسيع قاعدة الحزب النضالية وتغلغله أكثر في كل ولايات الوطن. من جهته، دعا رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس أثناء تدخله أمام أعضاء المجلس الوطني، إلى العمل على انسجام الحزب مع انشغالات وهموم المواطنين، من أجل التعاون على بناء مصير الجزائريين. كما تطرق أعضاء المجلس الوطني خلال ذات الاجتماع إلى مسألة تنظيم مؤتمره العادي المقرر إجراؤه خلال جوان في البداية، قبل أن يعاد النظر في تاريخه إلى نهاية العام وبداية سنة 2018، نظرا للحواجز الإدارية التي صادفها الحزب، يضيف ذات البيان. من جهتهم طالب أعضاء المجلس الوطني باستكمال نصوص الحزب لضمان السير الحسن لشؤونه، كما حثوا على تحديث القوانين واللوائح الداخلية للحزب من عدة جوانب حسبما تقتضيه الظروف الراهنة. كما كلف المجلسُ أمينه الوطني في ذات السياق بوضع خطة عمل، لضمان نقاش أوسع حول العديد من القضايا ذات الشأن العام، إضافة إلى تلك التي لها علاقة بأداء الحزب.

نادية حدار

 

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