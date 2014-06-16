تبون يمثل رئيس الجمهورية في أشغال الدورة الـ29 للاتحاد الإفريقي اليوم بأديس ابابا

يشارك الوزير الأول عبد المجيد تبون بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية اليوم بأديس أبابا في أشغال الدورة ال29 لندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي ،وكان تبون قد حل أمس بالعاصمة الاثيوبية.

ويقود تبون الوفد الجزائري خلال أشغال ندوة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الذين عينوا خلال قمتهم المنعقدة شهر جانفي الفارط الرئيس بوتفليقة كمنسق للاتحاد الأفريقي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وفي هذا الإطار سيقدم الوزير الأول باسم رئيس الجمهورية ، مذكرة حول الإستراتيجية الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب من شأنها أن تشكل خارطة طريق لمجهودات المنظمة القارية في مجال مكافحة الإرهاب، وإضافة إلى مناقشة الموضوع الرئيسي المتعلق بتسخير العائد الديمغرافي من خلال الاستثمار في الشباب"ستتطرق قمة الاتحاد الأفريقي كذلك إلى"مجمل قضايا الاتحاد الإستراتيجية خاصة وضع السلم والأمن في أفريقيا وتجسيد أجندة 2063 وكذا إصلاح الاتحاد ومجلس الأمن، إضافة إلى منطقة التبادل الحر القارية"

وسيكون للوزير الأول في أول زيارة له خارج البلاد برنامج مكثف على هامش هذه الدورة، حيث سيجري محادثات مع رؤساء دول وحكومات البلدان الإفريقية ، فضلا عن مشاركته في مختلف الاجتماعات المندرجة في إطار قمة الاتحاد الإفريقي، وقي هذا الجانب أبرز المحلل والخبير الأمني والاستراتيجي أحمد ميزاب في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أهمية هذه القمة بالنظر إلى الملفات التي ستناقشها خاصة الجانب الأمني الذي سيكون حاضرا بقوة مؤكدا أن الجزائر بالنظر إلفى ثقلها الديبلوماسي لها ما ستقدمه لاسيما في مجال مكافحة الارهاب وإحلال الأمن والسلم بالقارة