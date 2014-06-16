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سيدي السعيد يحث المؤسسات العمومية على اقامة شراكات

  03 جويلية 2017 - 11:48   قرئ 433 مرة   1 تعليق   الوطني
سيدي السعيد يحث المؤسسات العمومية على اقامة شراكات

حث الامين العام للاتحاد العام للعمال  الجزائريين  عبد المجيد سيدي السعيد يوم الاحد المؤسسات العمومية لولاية  تيزي وزو على إقامة شراكات من اجل ضمان تطورها.

و في تطرقه لوضعية الاستثمار في ولاية تيزي وزو خلال افتتاح اشغال المؤتمر  ال13 للاتحاد الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بعزازقة اوضح سيدي  السعيد ان "المؤسسات العمومية لولاية تيزي وزو التي تعيش اليوم وضعية مالية  صعبة تطلبت تدخل الدولة هي في حاجة الى شراكات".

و قال أن هذه الشراكة يجب ان تتم في اطار القاعدة 49/51 المسيرة للاستثمار  الاجنبي مع شريك جزائري  متأسفا لعدم جدوى مساعي المؤسسات في هذا الصدد لفائدة  المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرو منزلية بتيزي وزو.

و اوضح عبد المجيد سيدي السعيد قائلا "وجدنا شريكا للمؤسسة الوطنية للصناعات  الكهرو منزلية و لكن مع الاسف كان دون جدوى" مضيفا أنه  "طلب من المجلس  النقابي اعداد وثيقة يلتزم فيها باسم عمال المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرو  منزلية بإقامة شراكة في اطار القاعدة 49/51 و لحد اليوم ما زلت كما قال    انتظر هذه الوثيقة".

و اوضح الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرو منزلية  بوضياف  وعمر الذي لم يحضر المؤتمر و الذي اتصلت به وأج انه تم اتخاذ اجراءات من اجل  اقامة شراكة مع متعامل اجنبي "لكنها لم تفض الى نتيجة".

 

و بعد أن ذكر بان هذه المنظمة النقابية "قامت بكل ما ينبغي فعله من اجل  الحفاظ على المؤسسات العمومية لولاية تيزي وزو (المؤسسة الوطنية للصناعات  الكهرو منزلية و ليدر موبل تابوكرت و الكهرباء الصناعية) من خلال الحصول على  تمويلات من طرف السلطات العمومية  شدد الامين العام للاتحاد العام للعمال  الجزائريين على ضرورة ان تقيم المؤسسات الاقتصادية شراكات.

تعليقات (1 منشور)

mehdi mountather 03/07/2017 12:32:05
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