تسليم أزيد من 8 آلاف وحدة سكنية اليوم

يشرع اليوم الاثنين في توزيع أكثر من ثمانية ألاف وحدة سكانية بمختلف الصيغ عبر 14 ولاية إلى غاية الـ 5 جويلية وهذا بمناسبة الاحتفال بعيدي الإستقلال والشباب. وأعلن الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العمومية العون محمد شريف عن توزيع 1500 سكن من صيغة العمومي الترقوي خلال شهر جويلية الجاري. وأكد المسؤول الأول للمؤسسة الوطنية للترقية العمومية يقول"سلمت مؤسستنا المفاتيح ل 228 مستفيد من سكنات العمومي الترقوي بولاية البويرة، مضيفا أن البرنامج الذي يحتوي 1500 وحدة من هذه الصيغة سيتم توزيعه شهر جويلية الجاري بمناسبة الذكرى ال55 لعيد الاستقلال والشباب". وبالنسبة لولاية البويرة أوضح ذات المسؤول أنه سيتم الانتهاء وتسليم باقي البرنامج (596 وحدة سكن عمومي ترقوي) مع نهاية السنة الجارية(2017) واصفا نوعية السكنات الموزعة بالممتازة