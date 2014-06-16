تنصيب الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات بباتنة

تم تنصيب الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات وذلك على مستوى الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة الشمرة 51 كلم شمال شرق عاصمة الولاية باتنة، ويتكون هذا الرتل من 53 عونا بمختلف الرتب، 36 عنصرا من الولاية المستضيفة باتنة و17 من ولاية ورقلة، مدعمين بوسائل التدخل الفردية والجماعية، هذا بالإضافة عدد من آليات التدخل الخاصة بمكافحة حرائق الغابات وحسب ما علم من المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية بولاية باتنة زهير نكاع، فقد تم وضع الفرقة المتنقلة في حالة تأهب لمواجهة أي طارئ عبر إقليم ولاية باتنة وحتى الولايات المجاورة عند الضرورة.

ف-ب