ترتيبات لاستدعاء اللجنة المركزية لإنهاء مهام ولد عباس

مــــن سيقــــود الأفــــلان إلــــى المحليــــات؟

يبدو أنّ الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس ليس في وضع مريح في منصبه، بعدما راجت معلومات عن غضب الرئاسة منه، مما قد يعصف به من الأمانة العامة للحزب حتى قبل موعد الانتخابات المحلّية، في انتظار إعلان التاريخ عن اجتماع اللجنة المركزية في دورة عادية لترتيب الأوضاع.

عُرف منذ تاريخ 22 أكتوبر 2016 وتعيينه أمينا عاما خلفا لعمار سعداني أنّ جمال ولد عباس مكلّف بمهمة في مرحلة معيّنة، لن تتعدّى الانتخابات التشريعية، وازدادت احتمالات رحيل ولد عباس من رأس الحزب العتيد عندما سجّل تراجعا كبيرا في تمثيل الأفلان في المجلس الشعبي الوطني، مقابل توسع لصالح الحزب الغريم الأرندي، فضلا عن أحزاب حديثة النشأة تمكنت من انتزاع مقاعد من الأحزاب التقليدية.

وتدور منذ أيام معلومات متطابقة، ازداد تأكيدها أول أمس، تتعلق بإنهاء مهام جمال ولد عباس من طرف رئيس الحزب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. ولم يستوفِ ولد عباس بعد سنته الأولى أمينا عاما للأفلان، وقد واجه متاعب كبيرة في عملية إعداد قوائم الحزب خلال تشريعيات ماي الفارط، بسبب فضائح الرشوة وشراء وبيع المراتب، أسقطت رؤوسا كبيرة في قيادة الحزب. ووفقا لما تنصّ عليه نصوص الحزب -لا سيما النظام الداخلي- فإنّ الأمين العام يُنتخب خلال اجتماع اللجنة المركزية، كما تتمّ تنحيته بنفس الترتيبات التنظيمية، وهو ما حصل خلال إقالة أو استقالة الأمين العام السابق عمار سعداني، في اجتماع للجنة المركزية بتاريخ 22 أكتوبر 2016، وفيها تمت تزكية جمال ولد عباس. ووفقا لذات المصادر فإنه قد تم فعليا إبلاغ ولد عباس بالقرار الرئاسي وتم نصحه بعدم حضور الاحتفالات الرسمية بعيد الاستقلال منعًا للحرج.

لكن إلى غاية اليوم، لم تبرز الشخصية التي يرجّح أن تخلف ولد عباس، وهي الشخصية التي قد تُحدث المفاجأة، بعدما جرى تسويق عدة أسماء، من قبيل مدني حود مويسة، والسعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني وكذا الصادق بوقطاية الذي أبدى هو شخصيا رغبته في قيادة الحزب. وشرع ولد عباس قبل يومين في التحضير المبكر للانتخابات المحلية، حيث بعث ثلاث تعليمات إلى أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية المشرفين على تسيير الحزب في القواعد النضالية الأولى، يطالبهم فيها بإعداد تقارير مفصلة عن المنتخبين المحليين، والحصيلة التي أنجزوها خلال السنوات الخمس الماضية، خاصة أولئك الذين تورطوا في قضايا فساد وغش في المشاريع وتبديد المال العام في مشاريع وهمية وفضائح التسيير، فبمجرد اقتراب موعد الانتخابات المحلية يتهافت أغلبهم على الترشح، مبررين رغبتهم بالدفاع عن مصلحة الشعب في المجالس البلدية، إلا أنهم يتورطون في نهاية المطاف في قضايا فساد تجرهم إلى أروقة العدالة.