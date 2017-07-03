مــــن سيقــــود الأفــــلان إلــــى المحليــــات؟

شريط الاخبار
الأزمة المالية تلقي بظلالها على فعاليات الطبعة العاشرة ميهوبي يؤكد أن الثقافة الأمازيغية حققت مكاسب يجب المحافظة عليها والي وهران يحل مشكل الانسداد بين منتخبي بلدية عين الترك نعيمة صالحي ... ظاهرة سياسية غريبة لا تجد من يردعها طائـرات دون طيار جزائرية الصنع لمراقبة الحدود الجنوبية ارتفاع سعر سلة خامات أوبك إلى أكثر من 59 دولارا للبرميل 30 متعاملا اقتصاديا في كاليفورنيا ابتداء من 17 جانفي 32 ألف متقاعد من مجمّع سوناطراك في الشارع يوم 27 جانفي الحكومة تمنع بيع التبغ للقُصّر ربراب يشارك في منتدى دافوس يوم 21 جانفي بفرنسا فرعون تحذر من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي وزارة العمل تشترط على أفسيو استحداث فيدراليات قبل اعتمادها سيال تسعى لضمان صيف دون انقطاع التزويد بالمياه انخفاض عدد التلاميذ المترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا استمـرار غلق الطرقات في ولايات عديدة بسبب تراكم الثلوج بن غبريت تحذّر شركاءها الاجتماعيين من اتخاذ قرارات استعجالية الأمم المتحدة تنفي انتهاك البوليساريو للمنطقة العازلة حمروش يعرض خدماته الشرطة الإسبانية تفتح تحقيقا حول دخول 926 جزائري إلى سبتة فرعون تؤكد العمل على رقمنة الإدارة الجزائرية لا بيع ولا اشتراء للعملة في الأسواق السوداء! إختلاس 17 مليار سنتيم بالديوان الوطني لتغذية الأنعام بوهران فيغولي يحظى بثقة تيريم ويتوعد بنفيكا في اليوروبا ليغ سأعمل المستحيل لإسعاد أنصار فنربخشة براهيمي يدخل اهتمامات أرسنال ومان يونايتد! الكناري يواصل التحليق عاليا ويضيق الخناق على سوسطارة الخضورة يواصلون كتابة التاريخ في التشامبينز ليغ صلاح خارج تشكيلة جماهير اليويفا للأفضل في 2018 قرار غوارديولا يفجر غضب دي بروين كلوب يُتوج بجائزة أفضل مدرب.. وفان ديك لاعب الشهر أطفال روضة حديقة بيروت يحتفلون بـ يناير الجزائريون يحيون يناير بأجواء خاصة داخل وخارج البيوت الديوان الوطني للثقافة والاعلام يوضح أسباب تأجيل حفلات تيناريوان نوفمبر ... سجل الخلود تجوب ولايات الوطن قافلة التراث الثقافي لـ يناير تجوب شوارع عاصمة جرجرة يناير يفضح الأصوات النشار ماذا تخفي استقالة عبد الرزاق دوراري من الأكاديمية الأمازيغية؟ عودة المقاتلين الأجانب إلى منطقة الساحل يستنفر واشنطن عزل 15 ولاية وغلق للطرق وإلغاء للرحلات الجوية الأفلان هو الحزب الديمقراطي الوحيد وهو من يحمي الجمهورية
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. مــــن سيقــــود الأفــــلان إلــــى المحليــــات؟

ترتيبات لاستدعاء اللجنة المركزية لإنهاء مهام ولد عباس

مــــن سيقــــود الأفــــلان إلــــى المحليــــات؟

  03 جويلية 2017 - 21:35   قرئ 780 مرة   0 تعليق   الوطني
مــــن سيقــــود الأفــــلان إلــــى المحليــــات؟

يبدو أنّ الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس ليس في وضع مريح في منصبه، بعدما راجت معلومات عن  غضب  الرئاسة منه، مما قد يعصف به من الأمانة العامة للحزب حتى قبل موعد الانتخابات المحلّية، في انتظار إعلان التاريخ عن اجتماع اللجنة المركزية في دورة عادية لترتيب الأوضاع.

 

عُرف منذ تاريخ 22 أكتوبر 2016 وتعيينه أمينا عاما خلفا لعمار سعداني أنّ جمال ولد عباس مكلّف بمهمة في مرحلة معيّنة، لن تتعدّى الانتخابات التشريعية، وازدادت احتمالات رحيل ولد عباس من رأس الحزب العتيد عندما سجّل تراجعا كبيرا في تمثيل الأفلان في المجلس الشعبي الوطني، مقابل توسع لصالح الحزب الغريم الأرندي، فضلا عن أحزاب حديثة النشأة تمكنت من انتزاع مقاعد من الأحزاب التقليدية.

وتدور منذ أيام معلومات متطابقة، ازداد تأكيدها أول أمس، تتعلق بإنهاء مهام جمال ولد عباس من طرف رئيس الحزب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. ولم يستوفِ ولد عباس بعد سنته الأولى أمينا عاما للأفلان، وقد واجه متاعب كبيرة في عملية إعداد قوائم الحزب خلال تشريعيات ماي الفارط، بسبب فضائح الرشوة وشراء وبيع المراتب، أسقطت رؤوسا كبيرة في قيادة الحزب. ووفقا لما تنصّ عليه نصوص الحزب -لا سيما النظام الداخلي- فإنّ الأمين العام يُنتخب خلال اجتماع اللجنة المركزية، كما تتمّ تنحيته بنفس الترتيبات التنظيمية، وهو ما حصل خلال إقالة أو استقالة الأمين العام السابق عمار سعداني، في اجتماع للجنة المركزية بتاريخ 22 أكتوبر 2016، وفيها تمت تزكية جمال ولد عباس. ووفقا لذات المصادر فإنه قد تم فعليا إبلاغ ولد عباس بالقرار الرئاسي وتم نصحه بعدم حضور الاحتفالات الرسمية بعيد الاستقلال منعًا للحرج.

لكن إلى غاية اليوم، لم تبرز الشخصية التي يرجّح أن تخلف ولد عباس، وهي الشخصية التي قد تُحدث المفاجأة، بعدما جرى تسويق عدة أسماء، من قبيل مدني حود مويسة، والسعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني وكذا الصادق بوقطاية الذي أبدى هو شخصيا رغبته في قيادة الحزب. وشرع ولد عباس قبل يومين في التحضير المبكر للانتخابات المحلية، حيث بعث ثلاث تعليمات إلى أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية المشرفين على تسيير الحزب في القواعد النضالية الأولى، يطالبهم فيها بإعداد تقارير مفصلة عن المنتخبين المحليين، والحصيلة التي أنجزوها خلال السنوات الخمس الماضية، خاصة أولئك الذين تورطوا في قضايا فساد وغش في المشاريع وتبديد المال العام في مشاريع وهمية وفضائح التسيير، فبمجرد اقتراب موعد الانتخابات المحلية يتهافت أغلبهم على الترشح، مبررين رغبتهم بالدفاع عن مصلحة الشعب في المجالس البلدية، إلا أنهم يتورطون في نهاية المطاف في قضايا فساد تجرهم إلى أروقة العدالة. 

حكيمة ذهبي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات