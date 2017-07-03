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الوزارة اشترطت 10 سنوات أقدمية

الإعلان عن نتائج مسابقة الترقية لرتبة أستاذ رئيسي ومكون

  03 جويلية 2017 - 21:36   قرئ 1279 مرة   0 تعليق   الوطني
الإعلان عن نتائج مسابقة الترقية لرتبة أستاذ رئيسي ومكون

أفرجت وزارة التربية الوطنية أمس، عن نتائج المسابقة المهنية للترقية الداخلية لرتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في الأطوار التعليمية الثلاثة لأزيد من 18 ألف أستاذ ممن يثبتون 10 سنوات أقدمية يتم احتسابها عن طريق الجمع بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج، وتصل قيمة الزيادات في الأجور للأساتذة المعنيين بالترقية إلى 05 آلاف دينار.

 

شرعت مديريات التربية أمس، في نشر نتائج الاختبارات المهنية لدورة 29 ماي 2017 المنظمة لصالح رتبة أستاذ مكون للتعليم الابتدائي، أستاذ مكون للتعليم المتوسط، أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط، أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي، وأستاذ التعليم الثانوي، وعمدت وزارة التربية الوطنية إلى استنفاذ الحصة المحددة للأساتذة الرئيسيين مهما كان معدل النجاح ولو كان أقل من 10/20، في حين توقف معدل النجاح في مسابقة مديري المتوسطات عند معدل 10/20 وفق الحصة الممنوحة لكل ولاية لرتبة أستاذ مكون ورئيسي بالأطوار التعليمية الثلاث، وفيما يخص عدد المناصب المحددة للترقية، بلغت 18096 منها 194 لرتبة أستاذ رئيسي في المدرسة الابتدائية و4555 في رتبة أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية، و3568 في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط، و4205 في رتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط و1206 في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي و4368 في رتبة أستاذ مكون في التعليم الثانوي، كما حددت الوزارة شرط 10 سنوات أقدمية للترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في الأطوار التعليمية الثلاثة، مشيرة إلى أن احتساب الأقدمية يتم عن طريق الجمع بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 12-240 المعدل والمتمم للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

فيما يخص الزيادات في الأجور التي سيستفيد منها الأساتذة الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة أستاذ رئيسي تصل إلى 2500 دينار في الطور الابتدائي و4000 دينار في الطور المتوسط ونحو 2500 دينار في الطور الثانوي، وبالنسبة للترقية من رتبة أستاذ رئيسي إلى رتبة أستاذ مكون ستتراوح قيمة الزيادات في الأجور ما بين 5000 دينار في الطور الابتدائي و4500 في الطور المتوسط و5000 دينار في الطور الثانوي، وأكدت الوزارة بالنسبة لإجراءات الترقية عن طريق الامتحانات المهنية، أنه يتم إعداد قائمة إسمية لكل الموظفين المتوفرة فيهم الشروط القانونية للترقية عن طريق الامتحانات المهنية، بغض النظر عن مادة التدريس، مع احتساب الأقدمية المطلوبة للمشاركة إلى غاية إجراء الامتحانات، مشترطة تقديم طلبات المشاركة خلال الفترة المحددة للتسجيلات، وأشارت الوزارة إلى أن احتساب الأقدمية بالنسبة للأساتذة المدمجين يتم عن طريق الجمع بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 12-240 المعدل والمتمم للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

  نبيل شعبان

 

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