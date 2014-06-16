ميلاد منسقية دائمة لائتلاف غرب إفريقيا لنصرة فلسطين

حكومات إيكواس مدعوة للحذر من التوسع الصهيوني في القارة السمراء

تنسّق مجموعة من الجمعيات وممثلي المجتمع المدني من 12 دولة من غرب إفريقيا من بينها الجزائر، لتوسيع ائتلافها لوقف الامتداد الإسرائيلي في القارة الإفريقية على حساب القضية الفلسطينية، حيث أعلنت أول أمس عن قلقها من المساعي الصهيونية المشبوهة لاختراق بعض المنظمات الإقليمية الإفريقية.

استنفر الائتلاف الغرب إفريقي لنصرة القدس وفلسطين في بيان ختامي لاجتماعه بالعاصمة المالية دكار شعوب القارة الإفريقية، من أجل اليقظة للوقوف في وجه تحركات صهيونية مشبوهة لاختراق المنطقة من خلال الوجود في بعض المنظمات الإقليمية. والمقصود من ذلك حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو اجتماعا لمنظمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس بدعوة من دول المنظمة. وقال عبد الحميد بن سالم ممثل الجزائر في هذا الائتلاف لـ المحور اليومي إنّ التحركات الصهيونية تتطلب من الشعوب الإفريقية الوقوف في وجهها وحماية بعضها بعضا منها. وأوضح محدّثنا أنّ المشاركين من الدول الـ12 هم: مالي، غامبيا، غينيا بيساو، غينيا كوناكري، ساحل العاج، بوركينا فاسو، بنين، الطوغو، موريتانيا، الجزائر، السنغال، نيجيريا، وقد تابعوا في الاجتماع الذي احتضنته العاصمة المالية دكار -على مدار يومين- عروضا عن تطورات قضية القدس وفلسطين وما تواجهه من تحديات جمة لم تعد تقتصر على ما يقوم به الصهاينة من احتلال وحصار وتهويد، بل تشمل اليوم مع الأسف انخراط بعض أنظمة الدول الإسلامية في حرب مفتوحة تفرض الحصار على فلسطين وعلى من يدعم المقاومة، كما تبادل المشاركون المعلومات المتعلقة بالعمل لفلسطين في غرب إفريقيا. وشدّد بن سالم على ضرورة أن تتفطّن حكومات المنطقة إلى هذا المخطط، الذي يسعى من خلاله هذا الكيان إلى اختراق الدول الإفريقية وإنشاء علاقات معها، مؤكّدا أنّ على الحكومات الإنصات لصوت الشعوب الرافضة للتطبيع، لا سيما أن القارة الإفريقية قدمت للعالم أروع الأمثلة في مقاومة الاستعمار والعنصرية ولا يليق بها فتح أراضيها لهذا الكيان الغاصب.

وخلص الاجتماع إلى إنشاء منسقية دائمة لائتلاف غرب إفريقيا لنصرة القدس وفلسطين، تمثل فيها الجمعيات والمؤسسات العاملة في مختلف الدول، حيث تم اختيار أحمد الوديعة من موريتانيا أمينا عاما للائتلاف، وعرفان جوف من السنيغال أمينا عاما مساعدا، وقد تم اختيار برنامج عمل دائم للائتلاف سيجري تنفيذه على مستوى الأقطار خلال الفترة المقبلة.

وأدانت دول الائتلاف محاولات تجريم المقاومة وتصنيفها على أنها إرهابية من خلال الحصار الجائر على قطر، مؤكدة رفض شعوب القارة لهذه الحملة الجائرة، ودعمها للمقاومة وقيادتها ولقطر وكل البلدان الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني.