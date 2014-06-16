مواصلة دراسة ملفات طالبي التأشيرة إلى غاية نهاية جانفي 2018

سفارة فرنسا تمدد عقدها مع تي.أل.أس لاستكمال طلبات الجزائريين

طمأنت سفارة فرنسا بالجزائر الجزائريين الراغبين في الحصول على تأشيرة إلى فرنسا، بخصوص فسخ عقدها مع مركز تي.أل.أس كونتاكت ، ابتأكيدها أن ذلك لن يحدث قبل نهاية شهر جانفي من العام المقبل.

مدّدت وزارة الخارجية الفرنسية عقدها مع مركز TLS CONTACT المختص في معالجة ومنح تأشيرات السفر إلى فرنسا، من أجل استكمال استقبال ملفات طالبي التأشيرة بقنصلياتها العامة الثلاث في الجزائر. وأكدت الخارجية الفرنسية في بيان لها أمس، أن القنصليات العامة لفرنسا بكلّ من الجزائر ووهران وعنابة ستمدد العقد مع مركز تي.أل.أس كونتاكت . وطمأنت مصالح كيدروسي بالجزائر الجزائريين الراغبين في الحصول على تأشيرة من أجل دخول فرنسا، بتأكيدها أنّ القرار الذي تمّ اتخاذه بتاريخ 28 جوان المنصرم، والمتعلق بفسخ العقد، لن يُشرع في تنفيذه مباشرة عقب الإعلان عنه، حيث يسمح العقد المبرم مع تي.أل.أس كونتاكت باستكمال دراسة ملفات طلب التأشيرة إلى غاية 31 جانفي 2018. وأبرزت السلطات الفرنسية أنّ مناقصة جديدة سوف يتمّ إطلاقها من قبل السلطات المختصّة من أجل التمديد، مشيرة إلى أنّ الهدف المتوخّى من هذا الإجراء يتمثّل في أخذ الإعدادات الحديثة لطلب التأشيرة بالنسبة للجزائريين بعين الاعتبار، مع تحسين ظروف استقبال طالبي التأشيرات في الجزائر، لا سيما ضمان المراقبة الفعالة لرزنامة المواعيد للتحكم فيها وعدم تجاوزها. وأكدت ذات المصالح أنّه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم نقل طلبات المواعيد إلى ما بعد 31 جانفي 2018، مع ضمان الجودة في الخدمة المقدّمة لطالبي التأشيرات من الجزائريين الراغبين في السفر إلى فرنسا، مشيرة إلى أنّها ستزوّدهم بالمعلومات الوافية بخصوص الشروط الجديدة الواجب توفرها في طالبي التأشيرة عن قريب.