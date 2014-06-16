بعد أربعة أشهر من الغلق وانتهاء التلقيح ضد مرض الحمّى القلاعية

المصالح البيطرية تسمح بإعادة فتح أسواق الماشية في جيجل

يترقب مربو المواشي بجيجل إعلانا من قبل المصالح الوصية بخصوص إعادة فتح أسواق الماشية بإقليم الولاية، بعد التقارير الأخيرة التي صدرت عن المصالح البيطرية بعاصمة الكورنيش، والتي أكدت زوال خطر مرض الحمّى القلاعية الذي كان وراء قرار غلق هذه الأسواق قبل عدة أشهر ومنع تداول المواشي بين المربين والموالين عبر أسواق الولاية إلا في الحالات الطارئة.

أكدت مصادر على صلة بالملف قرب الإعلان عن إعادة فتح أسواق الماشية بإقليم ولاية جيجل، وهو القرار الذي ينتظر أن يعلن عنه بين الفينة والأخرى، بعد التقارير المطمئنة التي توصلت إليها مديرية المصالح الفلاحية بخصوص التحكم التام في مرض الحمّى القلاعية وغياب أي أثر له على مستوى تراب الولاية، وكذا بين قطعان الماشية المنتشرة عبرها، وأكدت هذه المصادر على إعادة فتح الأسواق قريبا مع احتمال الإبقاء على قرار منع إدخال الماشية من خارج تراب الولاية، من أجل الحيلولة دون دخول رؤوس الماشية الموبوءة من الولايات الأخرى، ومن ثمة عودة المرض إلى إقليم الولاية، علما أن عملية التلقيح ظد مختلف الأمراض التي تمس رؤوس الماشية وتحديدا مرض الحمّى القلاعية والتي سخرت لها عشرات الآلاف من اللقاحات وطاقم كبير من البيطريين بلغت مرحلتها الأخيرة قبل أيام، دون أن يتم إحصاء أي إصابات جديدة وسط الثروة الحيوانية بالولاية، ومن شأن هذا القرار أن يعيد الأمل إلى عشرات المربين والموالين بجيجل، بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم، وتحديدا مربي الأغنام والبقر جراء غلق الأسواق، وهو القرار الذي تسبب في تراجع أسعار المواشي إلى أدنى مستوياتها، مما جعل هؤلاء ينتظرون إعادة فتح الأسواق على أحر من الجمر أملا في تدارك خسائرهم، خصوصا أن ذلك سيتزامن مع بداية التحضير لعيد الأضحى، وهي الفترة التي تعرف انتعاشا كبيرا في تجارة الماشية على مستوى أسواق الولاية.