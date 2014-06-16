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اجراءات جديدة لفائدة الوافدين إلى الجزائر

  04 جويلية 2017 - 12:07   قرئ 381 مرة   0 تعليق   الوطني
اجراءات جديدة لفائدة الوافدين إلى الجزائر

كشف المدير العام للجمارك الجزائرية طاهر قدور عن اتخاذ مصالحه لعدد من التدابير في إطار تسهيل مهمة إطارات الجمارك وتحسين الخدمة ومنح المرونة في الإجراءات الخاصة لظروف استقبال الوافدين على الجزائر بصفة عامة والجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بصفة خاصة .ومن جملة الاجرات الجديدة التي تسهل على الوافد والإدارة معا اجراءات السفر والتنقل هو التصريح عن العملة الصعبة عن بعد وعبر الانترنيت دون مشقة التنقل والانتظار وذلك –يضيف قدور- تسهيلا للمسافر وللإدارة، هذا إضافة إلى الإجراءات الالكترونية الجديدة المتخذة لفائدة الذين يختارون التنقل عبر الحدود البرية من خلال ملأ الاستمارات الخاصة بالسفر عبر شبكة الواب وطبعها وتسليمها فور الوصول إلى مصالح الحدود.

كما توقع المدير العام للجمارك تزايد الوافدين على الجزائر يفوق السنة الماضية بفضل ما تتمتع به من أمن واستقرار.

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