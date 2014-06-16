الجيش الوطني يعرض معدات عسكرية محلية الصنع

كشفت الجزائر، في معرض للصناعات العسكرية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 55 لاستقلالها، لأول مرة عن نماذج منظومات للمدفعية ذاتية الحركة محلية الصنع، محمولة على شاحنات. وذكر الموقع الإلكتروني الجزائري " menadefense"، أن الجيش الوطني يعرض، لأول مرة، معدات عسكرية محلية الصنع. كما تم عرض منظومات أخرى مضادة للدبابات ومجهزة بأحدث وسائل الاتصال، روسية وصينية الصنع، تم إدخال تعديلات عليها. وقد أظهر ت آخر إحصائيات لموقع " globalfirepower" أن الجيش الجزائري، يحتل المرتبة 26 عالميا والمرتبة الثالثة عربيا، بعد مصر والسعودية.