عبد الغني زعلان : مصالح القطاع وفرت 450 ألف مكان للمسافرين بحرا خلال موسم الإصطياف

أعلن وزير النقل والاشغال العمومية عبد الغني زعلان اليوم الثلاثاء بالجزائر أن مصالح القطاع وفرت 450 ألف مكان وما يعادل 250 ألف سيارة، لضمان النقل البحري للسياح وأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج أثناء الفترة الممتدة من 15 جوان الى 15 سبتمبر 2017. اضافة الى 3 ناقلين أجانب (فرنسيان وإسباني).

وصرح الوزير خلال زيارة له الى ميناء الجزائر لاستقبال أفراد الجالية الوطنية أنه سيتم الشروع في تطبيق نظام "سند العبور الإلكتروني" الخاص بفترة الدروة، وذلك بغية تسهيل نقل المسافرين من و الى البلاد برا وبحرا وجوا.و أكد المسؤول أنه سيتم اعتماد الرقمنة في عملية تحرير البيانات الشخصية للمسافرين وانجاز اجراءات الجمركة من المنزل أو خلال التواجد على متن الرحلة مما يقلص وقت الانتظار في شبابيك المراكز الحدودية الى 5 دقائق فقط.وفي ذات الصدد، أعلن زعلان عن انطلاق الرحلات المضافة خصيصا لتغطية الطلب في فترة الدروة من موانئ وهران ومستغانم والعاصمة وبجاية وسكيكدة نحو أليكونت (اسبانيا) ، وبرشلونة (اسبانيا) ، و مرسيليا (فرنسا) ابتداءا من 26 جوان الماضي.وحسب الوزير فقد وفرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين 5 بواخر من خلال اقتناء باخرتين لنقل المسافرين طيلة السنة وتأجير 3 بواخر وجهت تغطية الخطوط التي لا يتوفر فيها الطلب على مدار السنة.وكشف الوزير عن مشروع مرتقب لفتح خط بحري جديد يربط بين الجزائر وتونس, قال أنه سيقدم التفاصيل المتعلقة به خلال المناسبات المقبلة.وبالنسبة لمشكلة غلاء التذاكر مقارنة بمؤسسات النقل الأجنبية، وضح المسؤول أن المعطيات التي تحصلت عليها الوزارة نتيجة دراسة أجريت مؤخرا تفيد أن مؤسسات النقل الجزائرية تقدم خدماتها بنفس التكاليف المطبقة من طرف المؤسسات الاجنبية المجاورة.

من جانبه كشف الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين احسن قرايرية عن افتتاح خط وهران-أليكونت والجزائر-بجاية غدا الاربعاء أمام المسافرين، مشيرا في ذات السياق الى برمجة 324 رحلة ذهاب-اياب عبر 5 بواخر خلال نفس الفترة المذكورة.وأشار نفس المسؤول الى تحقيق مبيعات بنسبة 100 في المائة تخص خط برشلونة-سكيكدة الذي تم افتتاحه بوم 26 يونيو الماضي بعد تطبيق تخفيضات تقدر بنسبة 40 في المائة على التذاكر مقارنة بالأسعار المطبقة عبر خط جنوى-تونس.وتقدر طاقة استيعاب البواخر المذكورة بين 1300 و1800 مسافر للرحلة الواحدة وبين 400 و600 سيارة, كما وفرت الشركة في مجال تحسين الخدمات مركزين لمصالح الشرطة و2 لمصالح الجمارك و وكالة للتأمين عبر مختلف المرافئ.