وزارة التربية تعلن عن رزنامة امتحانات الدورة الاستثنائیة للبكالوريا

أعلنت وزارة التربیة الوطنیة عن رزنامة الدورة الاستثنائیة لامتحانات البكالوريا لصالح المتر ّشحین الغائبین والمتأخرين، حیث سیتم الاحتفاظ بنفس التوزيع الذي تم العمل به في امتحانات دورة جوان العادية.

وأوضحت الرزنامة نشرت على الموقع الرسمي للوزارة، سینطلق أول امتحان في مادتي الرياضیات للشعب الأدبیة، واللغة العربیة وآدابھا للشعب العلمیة الخمیس 13 جويلیة 2017 على الساعة التاسعة والنصف صباحا 09:30، وستستمر الامتحانات إلى غاية الثلاثاء 18 جويلیة باستثناء يوم الجمعة .