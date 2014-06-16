بعد ازدياد حالات الغرق منذ انطلاق موسم الاصطياف

الحماية المدنية تمدد فترة حراسة الشواطئ

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية اليوم الثلاثاء عن تمديد فترة الحراسة على مستوى الشواطئ المحروسة بعد ازدياد حالات الغرق منذ انطلاق موسم الاصطياف وخاصة بعد انتهاء شهر رمضان الكريم. وجاء في بيان للمديرية العامة للحماية المدنية "نظرا لارتفاع عدد تدخلات المسجل من قبل جهاز حراسة الشواطئ والاستجمام على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة، ومع تسجيل ارتفاع في عدد الأشخاص المنقذين من الغرق بالإضافة إلى تسجيل عدة حالات وفاة غرقا، لا سيما خارج أوقات الحراسة...تعلم المديرية العامة للحماية المدنية أنه وفقا لتعليمات المدير العـام العقيد مصطفى لهبيري تم تغيير أوقات الحراسة الخاصة بجهاز حراسة الشواطئ والاستجمام، حيث أصبحت من 08 صباحا إلى غاية 20 مساءا".

كما تضمن البين تذكيرا للمصطافين بضرورة التقيد بالإجراءات التالية:

• عدم التوافد على الشواطئ الممنوعة للسباحة.

• الاقتداء بالإرشادات الوقائية المقدمة من طرف أعوان الحماية المدنية .

• عدم تجاوز المساحة المخصصة للسباحة .

• احرسوا أطفالكم خاصة المزودين باللعب الخاصة بالسباحة .

• تجنبوا السباحة بعد الأكل مباشرة وبعد التعرض لأشعة الشمس.