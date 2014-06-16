بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة والخمسين لعيدي الاستقلال

مترو الجزائر تعلن عن "مجانية التنقل " يوم غد

أعلنت مؤسسة مترو الجزائر اليوم الثلاثاء عن "مجانية التنقل" عبر خطوط الترامواي والميترو والمصاعد الهوائية يوم غد الأربعاء بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة والخمسين لعيدي الاستقلال والشباب, حسبما ورد في بيان للمؤسسة. وأوضح بيان مؤسسة مترو الجزائر أن المؤسسة تعلم زبائنها بمجانية التنقل طيلة يوم الأربعاء المصادف للخامس يوليو الذي يحي فيه الجزائريون ذكرى عيدي الاستقلال والشباب عبر خطوط الميترو والترامواي والمصاعد الهوائية. واعتادت مؤسسة ميترو الجزائر اعتماد هذا الإجراء (مجانية التنقل) في مناسبات مختلفة على غرار أحياء اندلاع الثورة التحريرية في الفاتح نوفمبر وفي الثامن مارس بمناسبة العيد العالمي للمرأة. وعرف ترامواي الجزائر خلال سنة 2016 نقل 16.6 مليون مسافر (+15 بالمائة مقارنة ب 2015) و30 مليون مسافر في مترو الجزائر وقرابة 10.7 مليون مسافر في ترامواي وهران و7 ملايين مسافر في ترامواي قسنطينة.