التسجيلات الجامعية من 1 إلى 16 أوت المقبل

أكد المدير العام للتعليم و التكوين بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي نور الدين غوالي, اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة, أن رزنامة التسجيلات الجامعية بالنسبة للناجحين الجدد في شهادة البكالوريا لحساب السنة الجامعية 2017-2018 ستمتد من 1 الى غاية 16 أوت المقبل

و أوضح غوالي في تصريح لوأج أن" فترة التسجيلات الأولية حددت في الفترة الممتدة ما بين 1 إلى 5 أغسطس المقبل, و تتمثل في التسجيلات الأولية وتأكيد التسجيلات الأولية, بعدها تنطلق فترة المعالجة الآلية لكل الطلبات المحصل عليها ابتداء من 6 أوت, ليتم الإعلان عن نتائج التوجيه الأولية مساء يوم 11 أوت"

وحسب نفس المسؤول فالوزارة "قد راعت أربع حالات يمكن ان يقع فيها الطلبة اثناء عمليات التسجيل, تتمثل الاولى في حصول الطالب على الاختصاص الراغب فيه, حينها يتحضر للتسجيل الاداري الذي يتم شهر سبتمبر, أما الحالة الثانية فتتمثل في عدم حصول الطالب على اي اختيار وهنا تمنح لهذه الفئة فرصة أخرى لإعادة توجيههم, اما الحالة الثالثة فتتمثل في اختيار فئة من الطلبة لاختصاص يشترط اجراء مقابلة على غرار المدارس العليا للأساتذة و المدارس التطبيقية فاذا نجح الطالب في المقابلة يتم تثبيت توجيهه أما إذا لم ينجح تمنح له فرصة اخرى لتقديم طلب جديد للتوجيه اما الوضعية الرابعة فتتمثل في حصول الطالب على التخصص الراغب فيه في غير المدينة التي يرغب في متابعة دراسته بها وفي هذه الحالة يتم اعطاءه فرصة ثانية للاختيار", مبرزا ان جميع هذه العمليات تتم عبر الأرضية الإلكترونية المخصصة للتسجيلات الجامعية.

و في هذا الصدد , أبرز السيد غوالي أن اجراء المقابلات بالنسبة للحالات الخاصة حدد في الفترة الممتدة ما بين 12 و 13 اغسطس المقبل في حين يتم دراسة الحالات الخاصة يومي 14 و 15 من الشهر المقبل, مؤكدا على ان كل الناجحين الجدد في البكالوريا يتحصلون على التوجيه الخاص بهم يوم 16 أوت 2017

ومن جهة اخرى , أتاحت الوزارة -يضيف قائلا- للطلبة الجدد امكانية التسجيل للإيواء بالإقامة الجامعية عبر ارضية الكترونية للإيواء سيتم ادراجها لأول مرة بالنسبة للدخول الجامعي المقبل و ذلك في 16 أوت المقبل، و حسب نفس المسؤول تنطلق عملية استقبال الطلبة في شهر سبتمبر المقبل أي بعد عيد الأضحى المبارك على مستوى الجامعات التي وجهوا اليها, سواء من أجل استكمال ملفات الإيواء او التسجيلات الادارية او من أجل مراعاة وضعية بعض الطلبة مرتبطة اساسا بتغيير مقر الإقامة بسبب (الزواج او تغيير مقر اقامة الوالدين), مشيرا الى ان التغيير مسموح به عبر ارضية الكترونية تفتح في بداية سبتمبر( من 5 الى 06 سبتمبر) و يتم دراسة هذه الطلبات من 7 الى 09 سبتمبر لتعرف النتيجة في يوم 9 سبتمبر، و حدد تاريخ التسجيلات النهائية (التسجيل الإداري) للطلبة الجدد ما بين 10 الى 14 سبتمبر المقبل, ليكون الدخول الجامعي بالنسبة لهم في 17 سبتمبر المقبل في حين حدد بالنسبة للطلبة الجامعيين القدامى في 05 من نفس الشهر، للإشارة فقد حدد عدد الرغبات هذه السنة ب 4 رغبات بدل ستة التي كانت مطبقة السنة الماضية