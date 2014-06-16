بوتفليقة يترحم على أرواح شهداء الثورة بمقبرة العالية

ترحّم رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة"، اليوم الأربعاء، على أرواح شهداء ثورة الفاتح نوفمبر 1954 بمربع الشهداء لمقبرة العالية في الجزائر العاصمة.

بمناسبة الذكرى الـ 55 للإستقلال، استعرض الرئيس تشكيلة من الحرس الجمهوري التي أدت له التحية الشرفية، ووضع "بوتفليقة" إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء ثورة التحرير المجيدة.

وشهدت هذه المراسم، حضور رئيس مجلس الأمة "عبد القادر بن صالح"، ورئيس المجلس الشعبي الوطني "السعيد بوحجة"، والوزير الأول "عبد المجيد تبون"، إضافة إلى رئيس المجلس الدستوري "مراد مدلسي"، ووزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية "أحمد أويحيى"، فضلا عن وزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية "الطيب بلعيز"، ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق "أحمد قايد صالح"، ووزير الشؤون الخارجية "عبد القادر مساهل"، ووزير المجاهدين "الطيب زيتوني"، والأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين "السعيد عبادو" وأعضاء من الحكومة.