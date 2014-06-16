الاحتفالات الرسمية بعيدي الاستقلال والشباب

الرئيس يترحم على أرواح شهداء الثورة بمقبرة

أشرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، صبيحة أمس، على الاحتفالات الرسمية المخلّدة للذكرى الـ 55 لعيدي الاستقلال والشباب، حيث ترحّم على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة، بمربع الشهداء بمقبرة العالية.

بعد استعراض تشكيلة من الحرس الجمهوري التي أدت له التحية الشرفية، وضع الرئيس بوتفليقة إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء ثورة التحرير المجيدة. حضر هذه المراسم رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، والوزير الأول عبد المجيد تبون، ورئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، ووزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، ووزير الدولة المستشار الخاص برئيس الجمهورية الطيب بلعيز، ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، ووزير المجاهدين، الطيب زيتوني، والأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السعيد عبادو وكذا أعضاء من الحكومة، كما كانت الاحتفالات الرسمية بعيدي الاستقلال والشباب متواصلة في الساحة الرياضية، حيث حضر الوزير الأول عبد المجيد تبون ونائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح، نهائي كأس الجمهورية بملعب «5 جويلية»، حيث تُوّج عبد المجيد تبون، نيابة عن رئيس الجمهورية الفريق الفائز بالكأس.

حكيمة ذهبي