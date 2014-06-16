الأرندي يكرّس مناضليه لخدمة حكومة تبون

خرجات جوارية لإقناع المواطنين بإجراءات التقشّف

يعزم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى السبت، على عقد اجتماع للمكتب الوطني للحزب، سيخصص لدراسة أوضاع البلد اقتصاديا واجتماعيا، كما سيقوم بتوزيع المهام على الأعضاء الجدد للهيئة التنفيذية للحزب.

استدعى الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى أمس، أعضاء المكتب الوطني لعقد الاجتماع الدوري، يوم السبت 8 جويلية المقبل، وفقا لما استفادت منه «المحور اليومي» من مصادر قيادية في الحزب، ورغم أنّ الاستدعاء لم يحدد جدول أعمال معين، كما يفعل أويحيى في كل مرّة، إلا أنه ونظرا إلى تزامنه مع مصادقة البرلمان على مخطط عمل الحكومة، ينتظر أن يكون اللقاء خفيفا، يقدّم فيه أعضاء الهيئة التنفيذية العليا في الحزب، عرضه كلّ حسب مهامه داخل المكتب الوطني، وسيفتح الأمين العام للحزب أحمد أويحيى النقاش، حول عدة ملفات تشغل الساحة الوطنية، حيث ينتظر أن يقسّم الاجتماع النقاش على ثلاثة محاور رئيسية متعلقة بالوضع الداخلي، السياسي منه والاقتصادي والاجتماعي. وفقا لمعلومات استفادت منها «المحور اليومي»، فإنّ أويحيى سيقدّم توصيات لأعضاء المكتب الوطني، من أجل تحفيز المناضلين عبر الولايات، لا سيما نواب الحزب في البرلمان بغرفتيه، للقيام بحملات جوارية لشرح تداعيات الأزمة المالية للمواطنين وكذا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهتها، لا سيما وقف بعض المشاريع في إطار سياسة «ترشيد النفقات» أو ما يسمى «التقشّف»، وهو النشاط الذي وصفه أويحيى بـ «المعركة»، ودعا مناضلي حزبه خلال آخر دورة للمجلس الوطني إلى خوضها. بالنسبة للشأن الداخلي للحزب، سيقوم الأمين العام بتقسيم المهام على الأعضاء الجدد للمكتب الوطني، الذين تمّ تعيينهم عقب الدورة العادية للمجلس الوطني بداية شهر جوان المنصرم، ويتعلّق الأمر بكل من حكيم بري، الطيب زيتوني، نجاة لعمامرة وعلي رزقي، الذين خلفوا أعضاء آخرين تم إبعادهم كإجراءات انضباطية قام بها الأمين العام، بسبب احتجاجهم على عدم ترشيحهم ضمن قوائم الحزب في الانتخابات التشريعية الماضية، وهم كل من منذر بودن، ونادية لوجرتيني، وعمر قارة بكير، فيما تم استخلاف الراحل ميلود شرفي، ولا ينتظر أن تكون هناك مهام مغايرة، حيث يبدو واضحا أنّ حكيم بري أحد رجالات أويحيى المقرّبين الذي عيّنه مستشارا له سوف يكلّفه بملف الطلبة، وهي نفس مهام منذر بودن، فيما سيخلف وزير المجاهدين الطيب زيتوني مهام الراحل ميلود شرفي، وتقوم نجاة لعمامرة بمهام نادية لوجرتني كمنسقة وطنية للمناضلات ناحية الشرق، ويخلف علي رزقي مهام عمر قارة بكير.

حكيمة ذهبي